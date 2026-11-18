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Alexander Isak empieza a parecerse más al delantero de «élite» que el Liverpool creía haber fichado al cerrar un traspaso récord de 125 millones de libras (164 millones de dólares), según ha declarado Michael Owen a GOAL. Puede que el sueco aún no haya justificado del todo su histórico precio, pero va por buen camino tras marcar ocho goles esta temporada.

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Ha duplicado su cifra de goles de la temporada pasada

Esa cifra, alcanzada ya a mediados de noviembre, duplica la de su olvidable temporada de debut en Anfield. Se esperaba mucho del espigado jugador de 27 años cuando cambió Tyneside por Merseyside en el verano de 2025.

El Liverpool lo convirtió en el jugador más caro del fútbol británico , después de que firmara cifras impresionantes durante tres temporadas en el Newcastle. Muchos consideraban al delantero de movimientos pausados uno de los nueves más completos del fútbol mundial .

Recupera su nivel tras los problemas físicos

Ese repertorio apenas salió a relucir con la emblemática camiseta roja, ya que las lesiones perjudicaron a un futbolista de rendimiento contrastado. Isak llegó sin haber realizado una pretemporada adecuada y sufrió una desafortunada fractura de pierna justo antes de Navidad, que lo obligó a volver a la enfermería.

En la temporada 2026-27 ha habido señales más alentadoras: Isak estrenó su cuenta goleadora ante el Nottingham Forest el 29 de agosto. Después firmó un doblete a domicilio ante el Ipswich y, desde entonces, ha marcado en los partidos contra el Bournemouth, el Brentford, el Brighton, el Fenerbahçe y el Crystal Palace.

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Parece haber recuperado la confianza y el Liverpool empieza a obtener el rendimiento esperado de su cuantiosa inversión. Hay motivos para esperar más, con jugadores como Florian Wirtz y Bradley Barcola todavía a la espera de encontrar la chispa en ataque que también les falta.

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¿Está Isak recuperando su mejor nivel?

Preguntado por si Isak vuelve a parecerse al jugador que fue, aunque aún no rinda como un futbolista de más de 100 millones de libras, Owen, exdelantero del Liverpool que desde que se convirtió en embajador de Casino.org ha ayudado a dar visibilidad a recursos para comparar sitios de casinos online irlandeses, respondió a GOAL: «Exactamente. Está marcando algunos goles y ofrece una imagen mucho mejor que en cualquier otro momento con la camiseta roja.

»Si los que le rodean juegan mejor, él también jugará mejor. Por supuesto, se podría argumentar que aún no hemos visto la mejor versión de Wirtz, Barcola y otros jugadores. Pero él empieza a mostrar algo más.

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»Y había algunas dudas al respecto. Pero creo que lo que vimos en el Newcastle demostró que es un jugador de élite y, obviamente, no hay dudas de que puede hacerlo en la Premier League. Aún no está a pleno rendimiento, pero desde luego está marcando goles, que es lo que necesita el Liverpool».

Iraola espera goles de su número 9

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, que se encontró en la plantilla con un jugador fichado por su predecesor, Arne Slot, está convencido de que Isak volverá a ser uno de los delanteros más temibles del fútbol europeo.

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El técnico español ha dicho de su número 9: «Alex es un goleador de primer nivel. Si logramos ponerlo en posición de marcar, responderá. No es una garantía, pero es casi lo más parecido a una garantía.

»Como cualquier jugador, puede añadir más cosas a su juego. Queremos aprovechar sus cualidades: también es muy bueno atacando los espacios y los carriles, y viniendo a recibir [el balón]. Creo que también tiene una técnica depurada. Estamos intentando aprovecharlo de la mejor manera».

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El Liverpool se prepara para recibir al Manchester United

Iraola espera ver a Isak a su mejor nivel cuando el Liverpool retome la competición en la Premier League el domingo, tras el último parón de selecciones. Se prepara para recibir a su viejo rival, el Manchester United, que disputará su primer partido con su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, al mando .

Isak ha marcado en sus dos últimos partidos de liga y en seis de sus nueve encuentros anteriores en todas las competiciones. Debería ser el hombre que ayude a mantener al Liverpool en la lucha por clasificarse para la Champions League .