Alexander Büttner toma una decisión especial en el Vitesse y sigue el ejemplo de un antiguo compañero de equipo

Alexander Büttner será entrenador asistente del Vitesse la próxima temporada, aunque seguirá siendo jugador. Cuando el defensa, de 37 años, jugaba en el Manchester United, vio a su compañero Ryan Giggs ejercer el mismo doble papel.

«Asumiré un papel distinto en el club», anunció Büttner a Omroep Gelderland. «Hoy lo hemos comunicado al cuerpo técnico y al equipo».

Para el lateral izquierdo esto supondrá menos minutos de juego. «Será un puesto de asistente en el que seguiré siendo jugador, así que probablemente ya no juegue todos los partidos», añadió.

Büttner, que admira la experiencia de Giggs, asume el cargo con orgullo.

El galés se incluyó a sí mismo en el partido contra el Hull City y jugó los últimos veinte minutos. Otro ejemplo conocido es Edgar Davids, que entrenó y jugó en el Barnet inglés entre 2012 y 2014.

«No creo que mucha gente tenga esta oportunidad», añade Büttner. «Ya lo viví con Ryan Giggs en el Manchester United. Él también tenía una doble función. Habrá entrenamientos en los que esté en el campo con otra labor esta temporada».

La temporada pasada fue clave para el equipo de Arnhem y jugó casi todos los partidos. «Estoy entre los tres primeros en número de encuentros disputados. A mi edad, pocos futbolistas pueden decir lo mismo; además, siempre he estado sobre el terreno de juego y sigo en primera línea».

Ahora mira al futuro y asume el nuevo reto: «Con este papel, trabajamos de cara al futuro; seguiré en el Vitesse los próximos años», concluye el ambicioso capitán.