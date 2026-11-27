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Tras la calma que rodea el futuro de una de las grandes estrellas del fútbol mundial, crecen las señales que apuntan a un posible gran giro en el mercado de fichajes. Erling Haaland atraviesa un momento difícil en el Manchester City, en plena caída de los resultados del equipo y con incertidumbre sobre la situación legal del club, lo que ha reabierto las especulaciones sobre su salida, mientras el Real Madrid y el Barcelona siguen de cerca los acontecimientos.

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Un informe publicado por la web francesa «Foot Mercato», que se hace eco de informaciones inglesas y españolas, revela que el futuro del delantero noruego despierta un interés cada vez mayor, después de que el bajón anímico que ha sufrido en las últimas semanas generara dudas sobre su continuidad en el Manchester City. Según la misma fuente, las posibles sanciones al club por infracciones financieras podrían ser decisivas a la hora de determinar su próximo destino.

El origen de la crisis se remonta a enero de 2025, cuando el Manchester City anunció la renovación de Haaland hasta 2034, un paso que entonces parecía confirmar un vínculo a largo plazo entre ambas partes. Sin embargo, el panorama ha cambiado considerablemente por las consecuencias del caso financiero que el club afronta ante la Premier League y la posibilidad de que reciba sanciones que podrían llegar hasta el descenso a categorías inferiores, todo ello coincidiendo con la caída de sus resultados sobre el césped: solo ha ganado uno de sus últimos 7 partidos, algo que se ha reflejado en el rendimiento y en el estado anímico del delantero noruego.

Las críticas a Haaland aumentaron tras su actuación ante el Fulham y por su evidente frustración después del empate del Manchester City con el Nápoles en la Liga de Campeones, lo que llevó a Jamie Carragher, exjugador del Liverpool y analista futbolístico, a advertir del efecto que las crisis que rodean al club pueden tener sobre el jugador.

Carragher escribió en el «Daily Telegraph» que Haaland no parece el de siempre en las últimas semanas, y consideró que lo que sucede entre bastidores podría estar influyendo en su estado y en su futuro más de lo que algunos imaginan.

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Carragher advirtió de que la Premier League podría sufrir una gran pérdida si Haaland se viera obligado a marcharse, y subrayó que el delantero noruego es una de las mayores estrellas del campeonato a escala mundial, sobre todo tras la salida de grandes nombres como Harry Kane, Kevin De Bruyne y Mohamed Salah, y con Jude Bellingham sin haber llegado a jugar en la liga inglesa. Señaló además que Haaland se ha convertido en una de las últimas estrellas ofensivas capaces de firmar con regularidad registros goleadores excepcionales, y que la prolongación de la crisis podría privar a la competición de una de sus principales caras, tanto en lo comercial como en lo deportivo.

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Por su parte, Haaland no se ha mostrado dispuesto a cargar con la responsabilidad de las infracciones financieras atribuidas al Manchester City. Ya expresó en su momento su malestar por las preguntas sobre el caso y explicó que no estaba en el club durante los años a los que se refieren las acusaciones.

No obstante, su destino seguirá ligado en gran medida a la decisión de la comisión independiente y a las sanciones que puedan imponerse al club, lo que ha abierto la puerta a especulaciones sobre un traspaso a España. Sobre todo después de que Gary Neville, exjugador del Manchester United, asegurara en el pódcast «The Overlap» que cree que Haaland fichará por el Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá incluso antes de que termine la presente temporada. Neville prevé la salida de Vinicius Júnior y el paso de Kylian Mbappé a la banda izquierda, de modo que el delantero noruego ocuparía la posición de nueve en el conjunto blanco.

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Pero el Real Madrid no es el único destino español sobre la mesa: según el diario español «El Nacional», el Barcelona es la opción preferida de Haaland, y el jugador ya ha expresado su deseo de unirse al club azulgrana al final de la presente temporada. Un giro que sitúa a los dos gigantes del fútbol español ante una posible y apasionante carrera por hacerse con sus servicios, mientras el Manchester City se aferra a su contrato hasta 2034. Así, las sanciones pendientes y la decisión final del jugador seguirán siendo los factores más determinantes en una de las operaciones potenciales más destacadas de Europa en los próximos meses.