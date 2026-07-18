Alen Halilovic negocia su futuro tras dejar el Fortuna Sittard

Tras dejar el Fortuna Sittard, Alen Halilovic, libre, fichará por el Persepolis FC iraní. Lo adelantó Fabrizio Romano el sábado.

«Alen Halilovic está a punto de fichar por el Persépolis FC, las negociaciones están en marcha», escribe Romano.

El croata, de 30 años, destacó en su etapa en el Barcelona como un gran talento, pero nunca cumplió del todo las expectativas. Sus pasos por el Hamburger SV y el AC Milan fueron breves.

El Milan lo cedió en 2019 al Heerenveen, donde acabó en el banquillo con Johnny Jansen. Después pasó por Birmingham City, Reading y HNK Rijeka, hasta fichar por el Fortuna en 2023 tras quedar sin equipo.

En el club limburgués mostró su calidad y se ganó el aprecio de Rafael van der Vaart, que trató de llevarlo al Ajax.

En Limburgo, además de marcar 7 goles y dar 7 asistencias en 67 partidos, sufrió lesiones y algunas ausencias inexplicables.

Ahora todo indica que el zurdo seguirá su carrera en el Persépolis FC, campeón de Irán en dieciséis ocasiones.