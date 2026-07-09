Alemania y Brasil lo lograron; ahora Francia busca un hito ante Marruecos

Esta tarde, en el estadio Gillette de Boston, Francia y Marruecos abren los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo evoca la semifinal de Catar 2022, que los «Gallos» ganaron 2-0.

Francia llega como favorita, pero Marruecos encara el duelo con confianza tras 34 partidos sin perder, lo que lo convierte en una de las pruebas más duras para el equipo de Didier Deschamps.

Mbappé acecha los récords de Messi y Müller

Kylian Mbappé está a punto de escribir un nuevo capítulo en la historia del Mundial.

Necesita dos tantos para igualar los 21 de Lionel Messi en la lista de máximos goleadores históricos del Mundial.

Además, Mbappé es segundo en la lucha por la Bota de Oro con 7 goles, uno menos que Messi, y con Haaland (7) y Kane (6) acechando.

Un gol más le bastaría para igualar su registro de 2022 y retener el título de máximo anotador.

Además, un «hat-trick» ante Marruecos le permitiría igualar los 10 goles de Gerd Müller en un mismo Mundial, marca que nadie alcanza desde 1970, según «Squadra».

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¿Semifinales por tercera vez consecutiva?

La selección francesa mantiene su regularidad: ha ganado 16 de los 19 partidos más recientes en el Mundial y solo perdió uno en tiempo reglamentario o prórroga.

En todas las competiciones ha ganado 14 de los últimos 16 partidos y está invicta en los últimos 12, con 11 victorias.

Ante Marruecos, Francia no ha perdido en los últimos cuatro duelos: tres victorias y un empate.

Busca su tercera semifinal consecutiva tras 2018 y 2022.

Si supera a Marruecos, será la tercera selección en alcanzar las semifinales en tres ediciones seguidas, tras Alemania (1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002).

Alemania lo consiguió dos veces (1982-1990 y 2002-2014), y Brasil una (1994-2002).

Deschamps, a un paso de la historia

Además, Didier Deschamps, seleccionador francés, está a punto de igualar el récord de partidos dirigidos en un Mundial (25), en poder de Helmut Schön.

Según «Squawka», ante Marruecos igualará el récord de partidos dirigidos en Mundiales (25), en poder del alemán Helmut Schön, aunque ya es el técnico con más victorias (19).

Si Francia alcanza las semifinales, Deschamps sumará 26 encuentros y quedará solo al frente de la lista.