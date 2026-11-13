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Alemania se impuso con bastante facilidad a Serbia. En Belgrado, el equipo de Jürgen Klopp derrotó a los locales por 1-3.

El portero del Ajax Marc ter Stegen fue titular bajo palos con Alemania. Florian Wirtz, Kai Havertz y Joshua Kimmich, entre otros, también formaron parte del once inicial.

En Serbia, Dusan Tadic salió de inicio. Además, llevó el brazalete de capitán y jugó como delantero en un esquema 5-3-2.

Serbia se vio por detrás en el marcador muy pronto. Antes de que se cumplieran tres minutos, el balón ya estaba en la red. Srdan Babic cabeceó a su propia portería un saque de esquina.

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Diez minutos después, Florian Wirtz amplió la ventaja de Alemania al 0-2. Havertz falló una gran ocasión, pero el centrocampista del Liverpool estaba bien situado para aprovechar el rechace.

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Durante el resto de la primera parte, Alemania fue dueña y señora del partido. El equipo de Klopp tuvo un 86 % de posesión y rozó el 3-0 por medio de Havertz y Jonathan Tah, pero no logró marcar.

El tercer gol llegó poco después del descanso. Kimmich habilitó a Brajan Garuda y el delantero del RB Leipzig definió con tranquilidad tras un bonito regate.

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Babic marcó poco después el 3-1. El jugador que había enviado el balón a su propia portería a los tres minutos anotaba ahora para Serbia.

Serbia mejoró entonces y dispuso de varias buenas ocasiones, pero Vanja Dragojevic echó por tierra la reacción. Fue expulsado por una dura entrada sobre Kimmich, tras la cual Alemania recuperó la iniciativa.

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En los últimos minutos, Andrija Zivkovic también fue expulsado con tarjeta roja.

Sin embargo, debido a la abultada victoria de Países Bajos ante Grecia (7-0), Alemania casi no tiene opciones de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones. Solo podrá hacerlo si gana 15-0 a Países Bajos o si Grecia no vence a Serbia y Alemania gana a Países Bajos.