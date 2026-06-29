Alemania sufre una derrota aplastante en el Mundial y queda eliminada tras una extraña tanda de penaltis contra Paraguay

Paraguay eliminó a Alemania en el Mundial tras una tanda de penaltis de infarto. Los sudamericanos resistieron un gol anulado a Jonathan Tah en la prórroga y mantuvieron el 1-1 tras 120 minutos, antes de imponerse en los penaltis. Los fallos de Havertz, Woltemade y Tah sentenciaron a Alemania: 4-3 en los penaltis. En octavos, Paraguay se medirá al ganador de Francia-Suecia.

Ya en el primer minuto, Paraguay tuvo una gran ocasión. Junior Alonso recibió el balón en el segundo palo tras un saque de esquina, pero vio cómo Manuel Neuer lo atajaba.

Después, Alemania dominó la posesión, pero lo hizo a un ritmo muy lento ante un muro azul oscuro de paraguayos y no generó ocasiones claras.

Justo antes del descanso, Paraguay sorprendió al adelantarse tras rematar de cabeza Julio Enciso un balón suelto en el área.

En el descuento, Félix Nmecha disparó, el balón se desvió y rozó el poste.

Inmediatamente después del descanso, Alemania sufrió un susto: Joshua Kimmich erró un pase atrás a Manuel Neuer, que, pese a quedar mano a mano con Enciso, intervino a tiempo.

Finalmente, Alemania igualó: Kai Havertz cabeceó un centro de Florian Wirtz y anotó su tercer gol del Mundial (1-1).

Poco después, el mismo dúo lo intentó: cabezazo de Havertz a centro de Wirtz y Orlando Gill salvó el gol.

En la prórroga Alemania dominó sin crear peligro. Jonathan Tah marcó de cabeza tras un córner y puso el 2-1, pero el VAR revisó una leve falta de Waldemar Anton sobre Gill y anuló el tanto.

En la tanda de penaltis, Gill detuvo los lanzamientos de Havertz y Woltemade, mientras que Neuer paró el de Balbuena, pero Tah falló el suyo.

Juan Canale aprovechó el error y clasificó a Paraguay para los octavos de final. Alemania, tras una noche de frustración y un gol anulado por el VAR, se despide del torneo en la primera eliminatoria.