Alemania sufre por primera vez en la historia del Mundial la agonía de la tanda de penaltis

Alemania perdió por primera vez en un Mundial en los penaltis ante Paraguay, que avanzó a octavos del Mundial 2026.

La Albirroja sorprendió y eliminó a Alemania en la ronda de 32 del Mundial 2026 tras ganar 4-3 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido disputado en la madrugada del martes en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Según Opta, es la primera vez que Alemania cae en penaltis en un Mundial tras ganar sus cuatro series previas.

Es la segunda vez que Alemania pierde una tanda en un gran torneo, tras la final de la Euro 1976 contra Checoslovaquia (3-5).

Alemania llegó a octavos tras ganar el Grupo E con 6 puntos, gracias a sus triunfos sobre Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), y a pesar de perder con Ecuador (2-1).

En octavos, Paraguay se medirá al ganador del Francia-Suecia.







