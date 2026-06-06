Alemania se repone del golazo de Estados Unidos y llega al Mundial con optimismo

El sábado, Alemania venció 2-1 a Estados Unidos en su último amistoso antes del Mundial. En Chicago, los goles de Kai Havertz y Leroy Sané dieron la victoria al equipo de Julian Nagelsmann, mientras que Antonee Robinson marcó para los locales.

Mauricio Pochettino alineó a Sergiño Dest en la derecha y a Malik Tillman en el centro del campo, mientras que Folarin Balogun partió como delantero ante Ricardo Pepi. También jugaron Christian Pulisic y Weston McKennie.

Alemania, con las ausencias de Lennart Karl y Manuel Neuer por lesión, alineó a Leroy Sané en la derecha y a Nathaniel Brown en el lateral izquierdo.

El encuentro comenzó de forma dramática para los locales: en el minuto 2, Alemania aprovechó una defensa floja en un tiro libre. Joshua Kimmich centró desde la derecha y Kai Havertz cabeceó a bocajarro para adelantar a los suyos.

Tras el golpe inicial, el equipo de Pochettino reaccionó y creó peligro, con Tillman y Pulisic como referentes.

La recompensa llegó en el 36: Pulisic botó un córner, la defensa alemana no despejó bien y Robinson, con una volea potente, igualó el marcador.

Con ese empate, el local premió su esfuerzo. EE. UU. se fue al descanso con más ocasiones y corners, mientras Alemania apenas generaba peligro. El Soldier Field aplaudió a una selección estadounidense que, tras un mal inicio, había vuelto al partido.

Tras el descanso el partido siguió equilibrado, pero Alemania presionaba. En el 57’, Sané disparó, el balón rebotó en Robinson y superó a Freese: 1-2.

Pochettino recurrió a Giovanni Reyna, Pepi, Tim Weah y Brenden Aaronson para buscar el empate, pero, pese a su dominio, Estados Unidos no lo consiguió.







