Alemania recuerda su victoria sobre Arabia Saudí y le arrebata la corona a Brasil

La goleada de Alemania a Curazao (7-1) el domingo en el estadio NRG dejó varias marcas históricas en la fase de grupos del Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Alemania sumó sus primeros tres puntos, mientras que Curazao se quedó sin ninguno en un grupo que también integran Ecuador y Costa de Marfil.

Según Opta, Alemania llegó a 239 goles en Copas del Mundo, superó a Brasil (238) y se convirtió en la selección con más tantos en la historia del torneo.

Además, Curazao encajó la peor derrota de un debutante en una fase final desde que Corea del Sur perdiera 9-0 contra Hungría en 1954.

Desde 2000 solo se han jugado cinco partidos con siete goles o más de un equipo, y Alemania ha protagonizado tres: el 8-0 a Arabia Saudí en 2002, y goleó a Brasil 7-1 en semifinales de 2014, antes de repetir el marcador ante Curazao en 2026.

A nivel individual, Joshua Kimmich lidera el torneo con cinco asistencias, más que cualquier otro jugador.

Deniz Undav hizo historia al ser el segundo jugador, desde 1966, en marcar un gol y dar dos asistencias en un mismo partido de la Copa del Mundo tras salir como suplente.

Antes que él, solo James Rodríguez lo consiguió frente a Japón en 2014, lo que sitúa al delantero alemán entre las cifras individuales más destacadas de la historia del torneo.