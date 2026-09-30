Alemania recibe muy malas noticias en la antesala del duelo de la Liga de Naciones contra Serbia

Nico Schlotterbeck se lesionó el miércoles por la tarde durante el entrenamiento de Alemania. Ha sufrido una lesión de tobillo y ya no volverá a jugar en este parón internacional.

En Herzogenaurach, donde se encuentra concentrada la selección de Alemania, estaba previsto para el miércoles por la tarde el último entrenamiento antes del duelo de la Nations League con Serbia.

Todo salió mal nada más empezar el entrenamiento. Schlotterbeck se torció el tobillo durante un ejercicio de regate y tuvo que abandonar el campo de inmediato. El miércoles por la noche se le realizará una resonancia magnética.

Schlotterbeck no volverá a jugar en este parón internacional, aunque BILD informa de que la lesión no es tan grave como la que sufrió justo antes del Mundial.

Por esa dolencia, el central de 26 años tuvo que perderse finalmente el Mundial. También entonces se trató de una lesión de tobillo.

Schlotterbeck juega en el Borussia Dortmund desde 2022, club que lo fichó entonces procedente del SC Freiburg por 20 millones de euros. Ha disputado treinta partidos internacionales con Alemania.