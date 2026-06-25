Alemania podría hacerle un gran regalo... ¿Cómo puede clasificarse Egipto antes de enfrentarse a Irán?

Egipto está más cerca que nunca de avanzar a la segunda fase del Mundial. Podría lograrlo antes de jugar su último partido contra Irán.

Egipto lidera el Grupo G con 4 puntos tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.

Supera a Irán y Bélgica, con dos puntos cada una, mientras Nueva Zelanda cierra con uno.

Un empate ante Irán el sábado le bastaría para avanzar, aunque necesitaría ganar para conservar el primer lugar.

Sin embargo, la clasificación podría decidirse en manos de otros equipos.

La clave está en manos de Alemania.

Egipto podría avanzar como una de las ocho mejores terceras.

A diferencia de los dos primeros de cada grupo, el nuevo formato del Mundial permite avanzar a las ocho selecciones que queden terceras.

Consulta los criterios de clasificación para los mejores terceros de los grupos

Egipto tiene 4 puntos, más que Corea del Sur (3 p., 3.ª del Grupo A) y Escocia (3 p., 3.ª del Grupo C). ambas ya con todos sus partidos disputados, y el tercero del Grupo 9 (Senegal o Irak), que tampoco podría superar los 3 puntos.

Para avanzar, Egipto solo necesita superar a cuatro de esos equipos.

Hoy jueves se juega la tercera jornada del Grupo 5 y puede deparar una buena noticia a los Faraones.

Si Alemania (líder con 6 puntos) vence o empata ante Ecuador (tercero con 1), la selección sudamericana se quedará por debajo de los 4 puntos de Egipto, lo que garantizaría la clasificación del conjunto árabe.

Además, si Costa de Marfil (segunda con 3 puntos) no pierde contra Curazao (último con 1 punto), tampoco llegará a 4 puntos, lo que sellaría el pase de los dirigidos por Hossam Hassan.