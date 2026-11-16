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Sigue en directo el Alemania-Países Bajos, partido que cierra el grupo 2 de la Liga A de la Nations League

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En el grupo 2 de la Liga A aún está todo por decidir y Alemania y Países Bajos se juegan todo en una misma noche. El partido del Olympiastadion de Berlín podría definir tanto los dos equipos clasificados para cuartos de final como el posible pase a la repesca para evitar el descenso, a la espera del resultado de Grecia.

Alemania es segunda, empatada a puntos con Grecia y por detrás en los enfrentamientos directos. Si gana a Países Bajos, podría incluso acabar primera, siempre que Grecia no gane a Serbia, colista del grupo. En caso de empate a puntos, la clasificación entre los equipos empatados condenaría a Grecia, que perdió 7-0 ante Países Bajos en el partido de vuelta.

ALEMANIA-PAÍSES BAJOS: FICHA DEL PARTIDO



Alemania-Países Bajos 1-0



Goleadores: 41' Scherhant (G)



ALEMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



PAÍSES BAJOS (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Árbitro: Nyberg (SWE)

Amonestados: -

Expulsados: -





GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



41' GOL - Gruda vuelve a iniciar la jugada alemana entre las protestas neerlandesas. El balón llega a Kimmich, que abre a la izquierda para Scherhant. El extremo del Friburgo controla, encara a su marcador y lanza un disparo con efecto al palo largo que bate a Verbruggen. Un gol para enmarcar que es también el primero de su carrera con la selección.



32' PALO - Otra jugada alemana que rompe la defensa por la derecha: el centro de Gruda encuentra a Scherhant en el segundo palo. Controla de primeras y remata de inmediato con un disparo cruzado que golpea la base del poste, con Verbruggen ya batido.



26' OCASIÓN - Países Bajos consigue salir al contraataque por primera vez. Gakpo irrumpe por la izquierda y llega hasta la línea de fondo dentro del área. Desde allí envía un centro fuerte y tenso hacia el segundo palo, donde Malen intenta rematar con el cuerpo, pero no consigue dirigir el balón a portería.



23' OCASIÓN Una falta lanzada por Kimmich desde la derecha sorprende a toda la defensa neerlandesa. Kai Havertz mide bien el salto y remata de cabeza, pero Verbruggen está atento y detiene el balón.



1' Kimmich se arriesga enseguida a recibir una tarjeta amarilla. Malen se escapa en carrera y el capitán alemán comete una falta para frenar el contraataque. El árbitro amaga con mostrarle la tarjeta de inmediato, pero no lo hace.





0' Saque inicial en el Westfalenstadion de Berlín a las 20:45



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