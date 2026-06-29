Alemania no pudo ganar a Paraguay en los 90 minutos. Kai Havertz marcó de cabeza el 1-1 en la segunda parte, así que el partido irá a prórroga en Boston.

A los 60 segundos Paraguay ya había avisado: Junior Alonso remató en el segundo palo un córner, pero Neuer lo detuvo.

Después, Alemania dominó la posesión, pero lo hizo a un ritmo muy lento ante un sólido muro guaraní y sin generar ocasiones claras.

Justo antes del descanso, Paraguay sorprendió al adelantarse tras un saque de esquina despejado, con remate de cabeza de Julio Enciso.

En el descuento, Félix Nmecha disparó, el balón se desvió y rozó el poste contrario.

Inmediatamente después del descanso, Alemania sufrió un susto: Joshua Kimmich erró un pase atrás a Manuel Neuer, quien, pese a quedar mano a mano con Enciso, intervino a tiempo.

Finalmente, Alemania igualó: Kai Havertz cabeceó un centro de Florian Wirtz y anotó su tercer gol del Mundial (1-1).

Poco después, la misma fórmula casi funcionó de nuevo: cabezazo de Havertz a centro de Wirtz y Orlando Gill salvó el balón.