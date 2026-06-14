Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, ha anunciado la alineación titular para el partido contra Curazao, este domingo en el estadio NRG, correspondiente al Grupo 5 de la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Grupo 5 incluye también a Ecuador y Costa de Marfil, lo que genera un marcado contraste de experiencia y aumenta el interés por los puestos de clasificación.

Esta es la alineación de Alemania:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Braun.

Centrocampistas: Felix Nmecha, Alexander Pavlovic, Jamal Musiala.

Delanteros: Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz.

Por su parte, el veterano seleccionador holandés Dick Advocaat ha dado a conocer la alineación titular de la selección de Curazao, que es la siguiente:

Portero: Eloy Roem.

Defensa: Sheryl Floranos, Armando Obispo, Richelly Bazouere y Deveron Vonvel.

Centrocampistas: Tahit Chung, Levano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna.

Delanteros: Jürgen Lukadia y Sontje Hansen.

Alemania, una de las selecciones más exitosas de la historia, disputará la fase final del Mundial de 2026. Será su vigésima primera participación y la decimonovena consecutiva, lo que refleja su regularidad en las grandes citas.

Ha ganado el título en cuatro ocasiones (1954, 1974, 1990 y 2014) y ha alcanzado los cuartos de final en ocho ediciones.

En total ha jugado 112 partidos, con 68 victorias, 21 empates y 23 derrotas, 232 goles a favor y 130 en contra.

Enfrente estará Curazao, que debutará en la fase final en un hito histórico para el fútbol del país. Conocida como «La Ola Azul», es el país más pequeño, en población y superficie, que se clasifica para la Copa del Mundo.

Se clasificó tras un destacado desempeño en la eliminatoria de la CONCACAF bajo la dirección de Dick Advocaat, convirtiéndose en el primer territorio no soberano de las Américas en alcanzar la fase final de la Copa del Mundo.