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Alemania, los convocados de Klopp: vuelve Fullkrug, fuera Bisseck y Woltemade

Alemania

Tras los experimentos del largo parón internacional de finales de septiembre y principios de octubre, Jurgen Klopp vuelve a lo seguro. El seleccionador de Alemania ha anunciado la convocatoria para los dos próximos compromisos de la selección, con una lista más «clásica» que también incluye algunas novedades.

La sorpresa más destacada es Niclas Fullkrug, exjugador del AC Milan, que vuelve a la selección tras marcar 8 goles en nueve partidos de la Bundesliga. Alemania se enfrentará a Serbia a domicilio el viernes 13 de noviembre en la Nations League, antes de medirse a Holanda en Berlín el lunes 16 de noviembre. -

Porteros: Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen, Jonas Urbig

Defensas: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu

Centrocampistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz

Delanteros: Younes Ebnoutalib, Niclas Füllkrug, Kai Havertz

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