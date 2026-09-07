En el último partido de la fase de grupos, el equipo del seleccionador nacional Olaf Lange se impuso en Berlín con un contundente 83:58 (49:32) tras una gran actuación, y la recompensa fue la segunda plaza del Grupo A, por detrás de la favorita España. Ya el martes afrontará a Corea del Sur, tercera del Grupo B, en la ronda de clasificación para los cuartos de final.

Antes del desenlace del grupo, el panorama era apasionante, ya que los cuatro equipos llegaban con una victoria y una derrota en dos partidos, todos con tres puntos. La selección alemana aún podía acabar primera, pero también quedarse en la cuarta posición. Como España venció por la noche a Japón en el partido paralelo (79:59), ya no había opciones de conquistar el liderato del grupo, aunque al mismo tiempo también quedó descartada la eliminación como cuarta clasificada.

Tras la dura derrota en el debut ante las españolas (53:83) y la reacción frente a Japón (74:58), el objetivo era terminar lo más arriba posible en la tabla, y para ello era obligatorio lograr la segunda victoria en el torneo. "Tenemos que ser las agresoras desde el principio", dijo Frieda Bühner, máxima anotadora ante Japón, en MagentaTV. La capitana Marie Gülich lo veía igual, porque Mali iba a presentarse "muy físico, muy atlético".

Ante la mirada del capitán del mundo Dennis Schröder, presente a pie de pista como invitado de lujo, el inicio fue bueno. La defensa controló bien a Mali, liderada por Sika Kone, del equipo de la WNBA Atlanta Dream; Leonie Fiebich anotó pronto el primer triple, y el conjunto alemán se escapó hasta el 15:7 (6'). Pero después llegó una fase de debilidad con demasiados errores. Así, Alexis Peterson, de vuelta tras perderse la segunda parte ante Japón por una infección, cometió dos pérdidas rápidas.

Luisa Geiselsöder, que hasta ahora no había entrado en el torneo, firmó su mejor actuación y estuvo perfecta en el tiro en la primera mitad. También brilló Bühner, que con su segundo triple consecutivo puso la primera ventaja de dos dígitos (40:29/16'). Ya entonces casi todo funcionaba, también desde fuera acertaron Alexandra Wilke y Gülich, y luego volvió a hacerlo la máxima anotadora Bühner (21 puntos). Al descanso, la ventaja ya era clara. "Quieres mejorar en cada partido, y eso es lo que están haciendo", dijo Schröder en el descanso, antes de elogiar el "ambiente brutal" en el pabellón lleno (12.550 espectadores).

En el segundo duelo contra Mali tras un partido internacional en 2007 en Saarlouis, la selección alemana tampoco titubeó al volver de vestuarios. Las africanas, que en la segunda jornada habían derrotado de forma sensacional a España (82:73), no pudieron responder a la gran energía del equipo de Lange. Geiselsöder encarriló pronto la decisión con otro triple (56:37/25'). Mali ha quedado eliminada, ya que Japón (ambas con 4 puntos) se impuso en el enfrentamiento directo.

Si el equipo de la DBB logra una victoria sobre Corea del Sur en la ronda de playoff, se medirá a Bélgica en cuartos de final. La campeona de Europa de 2023 y 2025 ganó el Grupo C sin conocer la derrota.