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Alemania se impuso por 5-0 a Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA gracias a una exhibición táctica basada en las transiciones verticales y la presión alta. El equipo de Jurgen Klopp aprovechó los espacios defensivos para desmantelar el sistema de Xavi Hernandez en una segunda parte arrolladora.

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La Alemania de Jurgen Klopp ofreció toda una demostración táctica en el Olympiastadion al arrollar por 5-0 a Países Bajos, combinando disciplina estructural y un juego de transición explosivo. El objetivo de Klopp estaba claro: aplicar una contrapresión de alta intensidad para dificultar la salida de balón neerlandesa y aprovechar los espacios interiores para aislar a sus laterales. Con un 4-2-3-1 compacto, Alemania buscó provocar pérdidas en el tercio central y llenar de inmediato el área con jugadores que llegaban desde atrás.

Xavi Hernandez, que buscaba asegurar el primer puesto del grupo, dispuso a su equipo para controlar el ritmo mediante la posesión. Sin figuras clave como Frenkie de Jong, Países Bajos pretendía utilizar su doble pivote para atraer la presión alemana antes de encontrar a Cody Gakpo y Donyell Malen en las bandas. Sin embargo, al plan táctico neerlandés le faltó la cobertura defensiva necesaria para contener la velocidad de las transiciones de Alemania. El resultado fue un hundimiento catastrófico en la segunda parte, cuando su organización se desmoronó ante la presión sostenida.

El planteamiento táctico de Alemania

Alemania desplegó un 4-2-3-1 fluido que priorizaba la verticalidad y la superioridad numérica por dentro. Aleksandar Pavlovic ejerció de principal organizador en el doble pivote, lo que permitió a Joshua Kimmich abandonar su posición nominal en la derecha para generar ventajas numéricas en el último tercio. Así se vio en el primer gol, en el minuto 41, cuando la posición de Kimmich contribuyó a la acción que permitió a Denis Scherhant abrir el marcador. Los desencadenantes de la presión estaban minuciosamente trabajados: Alemania dejaba tiempo con el balón a los centrales neerlandeses, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven, pero acosaba con agresividad en cuanto un pase iba dirigido hacia los extremos de Países Bajos o hacia Tijjani Reijnders cuando retrocedía.

Con balón, la disposición de Alemania se asemejaba a menudo a un 3-2-5: uno de los laterales se cerraba para formar una línea de tres atrás y ofrecer seguridad ante el contraataque neerlandés. Wirtz y Gruda eran los ejes de la creación. La capacidad de Wirtz para encontrar espacios entre las líneas del centro del campo y la defensa de Países Bajos fue el factor decisivo del partido. Al ocupar la «zona 14», obligaba a los defensas neerlandeses a abandonar sus posiciones y generaba los espacios que propiciaron sus dos goles y el tanto de Schlotterbeck en una jugada a balón parado. La línea defensiva, liderada por Jonathan Tah, se mantuvo adelantada, redujo los espacios y permitió que cualquier despeje neerlandés devolviera inmediatamente el balón al ataque alemán.

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El planteamiento táctico de Países Bajos

Países Bajos también adoptó un 4-2-3-1, aunque con una ejecución muy distinta. El plan táctico de Xavi Hernandez dependía de que Denzel Dumfries diera amplitud por la derecha, mientras Cody Gakpo se desplazaba hacia dentro desde la izquierda para actuar como segundo organizador. La intención era formar un cuadrado en el centro del campo para superar en número a Pavlovic y a su acompañante. Sin embargo, sin la capacidad de De Jong para resistir la presión, Países Bajos tuvo dificultades para hacer progresar el balón por el carril central. Joey Veerman quedaba a menudo aislado y se veía obligado a dar pases horizontales que permitían a Alemania recomponer su bloque defensivo.

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En defensa, Países Bajos optó por un bloque medio al que le faltó la comunicación necesaria para seguir las llegadas tardías al área. La decisión de jugar con la línea adelantada ante la velocidad de Gruda y Havertz resultó fatal. Cuando la presión no alcanzaba a Pavlovic o Kimmich, Alemania disponía de tiempo para enviar pases por encima de la defensa o hacia los carriles. Dumfries, habitualmente una baza ofensiva, quedó retenido atrás por Wirtz, que anuló la principal vía de salida neerlandesa por la derecha. Esto obligó a Países Bajos a jugar a remolque durante la mayor parte del encuentro y le llevó a cometer 15 faltas ante sus dificultades para contener la agilidad de los cuatro atacantes alemanes.

El duelo táctico

Getty Images

La batalla táctica decisiva se libró en las bandas, especialmente en el costado derecho de Alemania frente al izquierdo de Países Bajos. Gruda fue el artífice de la caída neerlandesa, con dos asistencias y un gol. Klopp detectó que Micky van de Ven podía quedar aislado si Alemania cambiaba de orientación con rapidez. Al atraer al centro del campo neerlandés hacia la izquierda, Kimmich y Gruda generaron una situación de dos contra uno frente al lateral. Este desajuste obligó a los centrales neerlandeses a desplazarse hacia la banda y dejó grandes huecos en el centro de la defensa que Wirtz aprovechó.

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La decisión de Klopp de dar libertad de movimientos a Gruda en la segunda parte decantó la batalla táctica. Hernandez no reajustó la protección que ofrecía su centro del campo a la línea de cuatro defensas, que quedó expuesta a oleadas incesantes de presión alemana. Los goles esperados (xG) reflejaron ese dominio, con el 1,52 de Alemania muy por encima del 1,61 de Países Bajos. A los neerlandeses les faltó un «plan B» cuando Alemania se adelantó, y su insistencia en salir jugando desde atrás pese a la eficacia de la presión alemana condujo directamente a los goles de la segunda parte que convirtieron un duelo ajustado en una goleada.

Los ajustes durante el partido

Con 1-0 al descanso, Klopp redobló su apuesta por la presión alta en lugar de replegarse en defensa. Las entradas de Maximilian Mittelstaedt y Youssoufa Ebnoutalib en el minuto 65 aportaron piernas frescas para mantener la intensidad. Estos cambios coincidieron con una sucesión de goles, cuando Países Bajos ya no pudo igualar el despliegue físico necesario para defenderse del estilo «heavy metal» de Klopp. El cambio de posición del suplente Gruda hacia una zona más centrada en los últimos 20 minutos desorientó por completo a una zaga neerlandesa fatigada.

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En cambio, los cambios de Hernandez no lograron frenar el ímpetu alemán. La entrada de Justin Kluivert e Ian Maatsen para aportar velocidad era una decisión lógica, pero sacrificó la estabilidad defensiva. El paso a una disposición más abierta tuvo el efecto contrario al buscado, pues solo generó más espacios para Wirtz y Gruda. La transición de Países Bajos de un 4-2-3-1 a un 4-3-3 más desesperado en los últimos compases le hizo perder todo el control del centro del campo y desembocó en el gol de Gruda en el minuto 78. La flexibilidad táctica mostrada por el banquillo alemán, especialmente con las entradas de Bischof y Jeltsch para asegurar el resultado, contrastó claramente con los ajustes rígidos y cada vez más precipitados del banquillo neerlandés.

Conclusión

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En última instancia, el partido se decidió por la mejor ejecución de Alemania en las transiciones y la incapacidad de Países Bajos para adaptarse a un sistema de presión alta. Klopp utilizó a Wirtz como organizador con libertad de movimientos y a Gruda como amenaza directa desde la banda para explotar los defectos estructurales del dispositivo defensivo de Hernandez.

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Aunque los primeros 40 minutos fueron un empate táctico, la incesante verticalidad de Alemania en la segunda parte arrolló a Países Bajos. Su disciplina táctica para mantener la línea adelantada mientras desmantelaba sistemáticamente el centro del campo neerlandés demostró que Alemania estaba preparada para todas las facetas del plan de juego de su rival.