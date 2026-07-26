Régis Le Bris, entrenador del Sunderland, lanzó un mensaje de advertencia a Xabi Alonso, técnico del Sunderland, en relación con su deseo de fichar al suizo Granit Xhaka, jugador de los Gatos Negros.

El internacional suizo fue una pieza fundamental en el séptimo puesto que ocupó el Sunderland en la Premier League la temporada pasada, contribuyendo a la clasificación para la Europa League, por lo que Le Bris asegura que no hay ninguna posibilidad de que Xhaka salga del Sunderland.

El técnico francés dijo, al ser preguntado por Xhaka, en unas declaraciones recogidas por el diario "Daily Mail": "No, ese tema está cerrado".

Y añadió: "Ha sido muy claro respecto a su futuro. Ama al Sunderland y quiere quedarse aquí. Quiere construir su futuro. Es un buen y gran capitán".

El diario "Daily Mail" informó a principios de este mes que el Sunderland rechazó una oferta del Chelsea por valor de 8 millones de libras esterlinas por Xhaka y la calificó de humillante.

Y a pesar del atractivo que supone para el jugador de 33 años la idea de volver a jugar bajo las órdenes de Xabi Alonso —tras una exitosa etapa que pasó a su cargo en el Bayer Leverkusen—, Xhaka confirmó su compromiso con el Sunderland tras conversaciones con el club.