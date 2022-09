¿Podrá ir Alejandro Zendejas con la Selección Mexicana al Mundial Qatar 2022?

Alejandro Zendejas está en el limbo para ser considerado con la Selección comandada por el Tata Martino.

Tras la incertidumbre que existe por la posible ausencia de Tecatito Corona en el Mundial de Qatar y el bajo rendimiento de Uriel Antuna con Cruz Azul, rápidamente se encendieron las alarmas de la Selección Mexicana, donde se creía que Alejandro Zendejas parecía ser el hombre indicado para ocupar la vacante en el combinado tricolor gracias a sus buenas actuaciones con América; luego de no ver el nombre del nacido en Ciudad Juárez para el partido amistoso contra Paraguay, los rumores sobre una presunta 'extorsión' de la FMF hacia el extremo por derecha se acrecentaron.

Cortesía: Getty

¿Qué quiere la FMF de Zendejas?

La primera versión que surgió sobre la no convocatoria al jugador de Las Águilas fue relevada por TUDN, quienes aseguran que la Federación Mexicana de Futbol le pidió a Alejandro Zendejas renunciar a su derecho de defender a la Selección de Estados Unidos para solo ser considerado por Gerardo Martino con la de México.

La FMF quería que Zendejas firmara el One Time Switch, un documento que se emite ante la FIFA para que los jugadores con más de una nacionalidad puedan tener la oportunidad de representar a otro país ante las nulas chances que recibieron con el primer combinado internacional al que antiguamente defendieron.

Cuenta Javier Alarcón en su canal de YouTube que a Alejandro Zendejas "le pidieron en un autobús que firmara un documento (el One Time Switch) para decidirse a jugar por México", pues el futbolista aún puede ser tomado en cuenta por Estados Unidos para el Mundial de Qatar u otras competencias internacionales. El mismo periodista relata que "el jugador pidió tiempo para analizar la propuesta con su familia y representante" y que al no querer firmar enseguida, Gerardo Martino no vio esto 'con buenos ojos' y declaró que "Zendejas los estaba extorsionando".

"El jugador tenía que firmar un documento y él no lo quiso hacer. No hay que darle más vuelta a las cosas; la Federación le exige que juegue para la Selección de México y no firmó el documento. Deberían de preguntarle al jugador [...]. Evidentemente, yo como entrenador de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi como una extorsión".

Gerardo Martino

¿Quién tiene la razón?

Algunas voces autorizadas del ámbito futbolístico como Rubén Rodríguez de Fox Sports dicen que Alejandro Zendejas hizo lo correcto al detenerse a analizar la propuesta, pues el jugador no ha recibido ninguna convocatoria con México y aceptar de esa forma no le garantizaría al futbolista algún futuro llamado ni mucho menos para ser tomado en cuenta como uno de los prospectos que ya se tienen para ir al Mundial.

La situación de Zendejas ha sido tan polémica que llegó a oídos de la FIFA, quienes ya abordan el caso, pero que no han pronunciado nada al respecto. "Se investigará este asunto. Por favor comprenda que no podemos hacer más comentarios en este momento", dijo el organismo en relación al futbolista de 24 años.

@Getty

Aunque no se sabe si el estratega argentino cambiará la decisión de cerrarle la puerta a Zendejas, un caso similar ocurrió con Marcelo Flores, quien se decantó por México a través de un emotivo comunicado en redes sociales luego del ultimátum que Martino le puso al delantero del Real Oviedo con oportunidad de ser seleccionado de Canadá; esta acción de Flores conmovió al Tata, quien más adelante lo llamó con Selección para un par de compromisos internacionales.

¿Será que Alejandro Zendejas deba endulzar con unas palabras también a Martino para ser considerado con Selección Mexicana?