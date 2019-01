Alejandro 'Kaku' Romero aceptó que América sí lo está buscando

El mediocampista argentino del NY Red Bull mencionó que la decisión no depende de él.

Alejandro Romero, uno de los nombres que suena con más fuerza para reforzar al América, reveló en entrevista con Marca Claro que sí lo están buscando desde Coapa.

“Me enteré hace unos días y las redes sociales también me lo hicieron saber, ahí está el rumor y están negociando, estamos esperando a ver qué pasa”, señaló.

El volante argentino del NY Red Bull dejó entrever que le gustaría llegar al América en gran medida por un tema familiar, aunque aclaró que no todo depende de él.

“Es una decisión que se toma con el corazón, se toma con la familia. Yo hace mucho que no veo a mi familia porque no puede venir para Estados Unidos y estar ahí (en México) es estar más cerca, pero son decisiones que toman entre clubes y no la tomo yo”, sentenció.