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El Aston Villa está dispuesto a apartar hasta final de temporada al atacante del Chelsea Alejandro Garnacho, que juega cedido en el club, para evitar que se active la cláusula de compra obligatoria de su contrato. El internacional argentino no ha convencido a Unai Emery desde su llegada a Villa Park en verano, y el técnico podría devolverlo directamente al oeste de Londres.

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El club de las Midlands se plantea una medida drástica

Según Football Insider, el club de las Midlands limitará deliberadamente los minutos del jugador de 22 años a menos que su rendimiento mejore de forma drástica en las próximas semanas. Llegó en julio cedido por una temporada tras el fichaje de Morgan Rogers por el Chelsea, y su contrato incluye una obligación de compra condicional de 43 millones de libras vinculada a un número concreto de partidos disputados. Sin embargo, el extremo solo ha jugado 31 minutos en competición oficial en lo que va de temporada.

La antigua promesa del Manchester United vuelve a tener dificultades

Garnacho llegó al Chelsea procedente del Manchester United en agosto de 2025 por una cantidad fija de 40 millones de libras y firmó un contrato de siete años, hasta 2032, después de perder protagonismo en Old Trafford a las órdenes de Ruben Amorim. Aunque participó en 12 goles entre todas las competiciones durante su primera temporada en Londres, el Chelsea le permitió salir cedido tras una sola campaña.

Pese a marcar en un amistoso contra el Sevilla durante el reciente parón internacional, el delantero no ha logrado dar continuidad a ese buen momento y desde entonces solo ha disputado 11 minutos en la Champions League.

Ahora se ha quedado fuera de la convocatoria en dos jornadas consecutivas de la Premier League: se perdió la victoria del pasado fin de semana ante el Newcastle United y volvió a quedar fuera para el partido del sábado en casa contra el Manchester City, correspondiente a la octava jornada.

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La directiva repite una estrategia conocida

El citado medio señala que el Villa considera que corresponde al jugador demostrar su valía en los entrenamientos y que, por ahora, ya ha decidido no darle suficientes partidos para activar la cláusula de compra definitiva.

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La directiva del equipo de Emery empleó una maniobra idéntica la temporada pasada con Harvey Elliott, cedido por el Liverpool: limitó su participación para evitar que se activara una opción de compra obligatoria.

Sin perspectivas de futuro a largo plazo tampoco en el club al que pertenece, las fuentes señalan que el extremo podría quedar en el limbo el próximo verano si el Villa lleva a cabo su plan de devolverlo a Stamford Bridge.

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Su respuesta en los entrenamientos será decisiva

Si Garnacho no logra hacer cambiar rápidamente de opinión a Emery en los entrenamientos de Bodymoor Heath, le espera un invierno complicado en la grada mientras el Villa protege su presupuesto para fichajes. Si no consigue volver a entrar en los planes del equipo en los próximos meses, el Chelsea tendrá que encontrar otro destino para un fichaje con el que ya no cuenta antes de la temporada 2027-28. Por tanto, las próximas semanas podrían definir su carrera en la máxima categoría inglesa.