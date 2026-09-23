A diferencia de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, quienes libran una campaña mediática para ganar el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain, adopta un enfoque colectivo, ya que es más tranquilo que ambos.

Dembélé no dudó en respaldar la candidatura de su compañero en el Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, para ganar el Balón de Oro en 2026, un gesto elegante por parte del ganador del premio el año pasado.

El cuarteto formado por Mbappé, Yamal, Dembélé y Kvaratskhelia figura en la lista de los treinta candidatos a ganar el Balón de Oro, durante la gala prevista para celebrarse en Londres el próximo 26 de octubre.

Por su parte, Dembélé rememoró su triunfo en el Balón de Oro el año pasado, tras publicar algunas imágenes de su coronación en su cuenta de "Instagram".

La estrella francesa comentó: "22 de septiembre de 2025, para siempre. Algunos recuerdos no envejecen. Un año después, permanece el orgullo, y el recuerdo es eterno. Y la historia sigue escribiéndose. Un año después, el orgullo de ver el nombre grabado para siempre en la historia del fútbol".

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