El español Carlos Alcaraz se clasificó para la final del torneo de Viena de tenis, uno de los torneos de categoría 500 puntos, por primera vez en su carrera, tras imponerse al ruso Daniil Medvedev en un duelo intenso, quedando así a un solo paso de conquistar su primer título en el certamen austriaco.

Alcaraz ofreció una actuación destacada ante su rival ruso y logró resolver el enfrentamiento en dos sets, aprovechando su superioridad en los momentos decisivos, después de haber decidido añadir el torneo de Viena a su calendario de participaciones con el fin de aumentar el número de partidos durante la temporada.

El jugador español impuso su ritmo desde el inicio del primer set, beneficiándose de la potencia de su saque y la precisión de sus golpes, antes de lograr romper el servicio de Medvedev y adelantarse en el marcador, pese a los intentos del jugador ruso por regresar al pulso del set.

Medvedev mantuvo su solidez y consiguió presionar a Alcaraz durante algunos juegos, pero el español aprovechó una oportunidad decisiva en el décimo juego para cerrar el primer set y ponerse por delante en el partido.

El segundo set presenció una competencia más igualada, después de que ambos jugadores se intercambiaran el dominio de los juegos. Medvedev logró disponer de una oportunidad para romper el servicio, pero Alcaraz la gestionó con éxito, antes de recuperar la iniciativa y adelantarse en el marcador.

El jugador ruso no se rindió, pues consiguió romper el saque de su rival y restablecer la igualdad, de modo que el set llegó al tie-break, después de que ambos jugadores empataran en el marcador a 5-5, en medio de una clara paridad en las estadísticas, ya que cada uno logró un porcentaje de acierto del 68% en el primer servicio y anotó seis saques directos, frente a dos dobles faltas.

En el tie-break, Alcaraz mostró su superioridad en los momentos decisivos, tras anotar 5 puntos consecutivos, para cerrar el segundo set y asegurar su clasificación a la final, prosiguiendo así su camino hacia la conquista de su primer título en el torneo de Viena.