El español Carlos Alcaraz continuó su camino en el torneo de tenis de Viena, tras imponerse al estadounidense Tommy Paul por dos sets a cero, con un marcador de 6-4 y 7-6 (2), para asegurar su plaza en las semifinales y citarse con el ruso Daniil Medvedev en un enfrentamiento esperado por el billete a la final.

Alcaraz alcanzó las semifinales por quincuagésima vez en su trayectoria profesional, tras un partido que presenció numerosos intercambios de fuerza y destellos técnicos, pese a que el jugador español sufrió al comienzo del encuentro para encontrar su ritmo habitual, antes de lograr resolver el duelo a su favor.

La tarea de Alcaraz no fue sencilla ante Tommy Paul, que le planteó duros enfrentamientos, especialmente con la caída de concentración del jugador español en algunos tramos del partido y los errores poco habituales que cometió, que estuvieron a punto de dar a su rival la oportunidad de volver. Sin embargo, consiguió recuperar el equilibrio y cerrar el primer set por 6-4.

La competencia continuó en el segundo set, en el que ambos jugadores recurrieron al tie-break, antes de que Alcaraz impusiera su dominio de forma clara y lo cerrara por 7-2, para asegurar su clasificación a las semifinales sin necesidad de un set decisivo.

A Alcaraz le espera una dura prueba frente a Medvedev, que a su vez se clasificó para las semifinales tras entrar en el torneo con la moral alta, después de coronarse campeón del torneo de Almaty, además de superar varios enfrentamientos exigentes en Viena.

El duelo tiene una importancia especial para el español, que no ha podido vencer a Medvedev desde su victoria sobre él en las semifinales del torneo de Pekín en 2024, mientras que el último enfrentamiento entre ambos, en el torneo de Indian Wells, terminó con la victoria del jugador ruso.

Alcaraz busca mantener sus sólidas actuaciones en la capital austriaca y superar el obstáculo de Medvedev para alcanzar la final, en un enfrentamiento en el que aspira a recuperar su superioridad sobre su rival ruso.