Alcaraz conquista un título histórico en Viena

El español Carlos Alcaraz se coronó campeón del Abierto de Viena de tenis, tras vencer al australiano Alex de Miñaur en la final del torneo de categoría 500 puntos, sumando así un nuevo logro a su palmarés y convirtiéndose en el primer jugador español en conquistar el título del certamen austriaco desde David Ferrer en 2015.

Alcaraz, que disputó su quinta final de la temporada en torneos de categoría 500 puntos, prolongó su destacada racha de victorias, logrando su triunfo número 26 consecutivo en esta categoría, hasta alcanzar el título número 28 de su carrera profesional.

Con este logro, Alcaraz ascendió al tercer puesto en la lista de los jugadores españoles con más títulos, por detrás de Manuel Orantes, que posee 34 títulos, y de su compatriota Rafael Nadal, dueño del récord con 92 títulos.

La coronación de la estrella española llegó en su primera participación en el torneo de Viena desde 2021, cuando alcanzó las semifinales con 18 años de edad, para regresar esta vez y conquistar el título tras una actuación con la que impuso su dominio en la final.

Alcaraz comenzó el duelo con fuerza, después de aprovechar el nerviosismo de De Miñaur y los errores no forzados que cometió el australiano, para lograr el primer break y adelantarse 3-0 en el primer set, pese a que su rival tuvo una oportunidad de romperle el saque que no logró aprovechar.

El español prosiguió con su superioridad, mientras De Miñaur tuvo dificultades para seguir su ritmo, de modo que Alcaraz resolvió el primer set en menos de 36 minutos, después de permitir que su rival ganara un solo juego.

En el segundo set, De Miñaur intentó mejorar su nivel y aferrarse a sus opciones, y consiguió mantener sus juegos de saque, pero no pudo amenazar de forma real la superioridad de su rival, antes de perder su juego de saque decisivo cuando el marcador reflejaba una ventaja de Alcaraz por 5-4, para que el español resolviera el duelo y se coronara con el título.

Tras resolver el torneo de Viena, Alcaraz se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Masters de París de categoría 1000 puntos, que representa el último de los torneos Masters de la temporada, antes de participar en las Finales del circuito mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, a las que el español llega ocupando el tercer puesto en la carrera por la clasificación.