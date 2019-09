Alcácer quiere demostrar por qué ha doblado su valor

El valenciano es un jugador de moda en la Bundesliga y dobla registros y valoración con respecto a su etapa barcelonista.

ANÁLISIS

Si a alguien le ha sentado bien abandonar el ese es Paco Alcácer. Relegado al rol de irremediable suplente mientras fue jugador barcelonista el valenciano ha recuperado las mejores sensaciones en el , al que llegó hace un año en calidad de cedido y al que convenció en apenas dos meses para desembolsar los 21 millones de euros que reflejaba la opción de compra a pesar de que el Barcelona había pagado 9 más y de que hoy vale ya 37 según Transfermarkt.

Alcácer llegó al Camp Nou sabiendo que, con la MSN por delante no aspiraba a ser titular. Neymar Da Silva se fue al cabo de un año de su llegada pero ni así encontró continuidad en un once del que Ousmane Dembélé no tardó en caerse por lesión. Pero al ser un especialista, un delantero centro clásico, su juego perdía sustancia si caía a la banda y nunca encontró su sitio a pesar de mejorar sus registros con respecto a su etapa en el . Hubo quien pudo pensar que abandonar el club de su corazón para probar fortuna en el Barcelona fue un paso atrás pero él a logrado dar dos hacia adelante marchándose a Dortmund.

Hoy es un jugador de moda en la y ha doblado su efectividad de cara a puerta a pesar de no ser titular indiscutible a las órdenes de Lucien Favre. Lo que está claro es que el amarillo le sienta bien e incluso ha recuperado el sitio en la selección española, con la que acaba de marcar un gol ante Rumanía y dos ante las Islas Feroe. Hacía casi un año que no veía puerta con la roja, buena prueba de que Robert Fernàndez no se equivocó cuando sugirió su contratación.

No hay que olvidar que los grandes responsables de que los dos finalistas de la última edición de la , el y el , lo fueron gracias a la aportación clave en semifinales de sus arietes suplentes, Divock Origi y Fernando Llorente. El Barcelona, por contra, sigue sin un nueve que pueda dar un respiro a Luis Suárez y el martes volverá a cruzar su camino con un jugador que le tiene especiales ganas a su ex equipo.

”Hay gente del Barça que me trató muy bien y gente que me trató muy mal” comentó recientemente en la Cadena SER, donde también señaló que ”cuando tuve minutos, creo que hice cosas para poder jugar más”. Es evidente que Alcácer está picado con el Barcelona y está preparado para demostrar con goles que en el Camp Nou se equivocaron negándole oportunidades. Volvió a ver puerta el sábado ante el y se apunta su décimo tanto en los ocho partidos que lleva de temporada. Su próxima víctima puede ser un Barcelona que le descartó.