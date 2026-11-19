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Rolando Maran habla de su primera experiencia en el banquillo de una selección.

El seleccionador italiano de Albania declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «Aquí la selección es el primer equipo de todos, como si fuera un club. Cuando jugamos en casa, en Tirana, en el estadio donde la Roma ganó la Conference League, nunca queda un asiento libre y el ambiente es muy apasionado. También nos sigue mucha gente cuando jugamos fuera. Sentimos la responsabilidad de darle alguna alegría a todo un pueblo».

«¿Me gustaría encontrarme con Italia en el grupo de clasificación para la Eurocopa? No sé qué responder, de verdad. Sin duda sería muy emocionante y tendría un sabor extraño. Independientemente de los rivales, esperamos clasificarnos. El equipo es competitivo, tiene calidad técnica y fortaleza moral, y también existe la posibilidad de planificar un relevo natural. La federación lleva tiempo haciendo un gran trabajo con las selecciones juveniles».

«¿Convocaré al portero del Cagliari, Caprile? Elia ha obtenido el pasaporte albanés por motivos familiares, aún no ha completado los trámites y, por tanto, no hemos hablado de ello. Pero, si estuviera disponible, sin duda nos vendría bien».

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«En los últimos años han dejado la Serie A italiana Berisha, Strakosha, Djimsiti, Asslani y Ramadani. Pero hay otros y, en cualquier caso, la liga italiana sigue siendo uno de los modelos más seguidos».

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«Manaj se formó en el Inter, ahora está en plena madurez y tiene una actitud muy profesional. Está marcando muchos goles».

«¿He dejado en el banquillo a Cristian Shpendi, máximo goleador de la Serie B con el Cesena? A veces hay que dejar fuera a un jugador que merecería tener minutos. Shpendi es bueno y siempre lo demuestra en los entrenamientos; tendrá sus oportunidades».

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«¿Hysaj es agente libre y solo juega con la selección? Increíble. Se entrena con el Empoli y nosotros le hacemos seguimiento. Cuando llega a la selección, parece un jugador que compite regularmente con su club. Tiene la edad adecuada para seguir jugando a un alto nivel; no entiendo por qué no confían en él».

«Ernest Muti tiene recursos fantásticos y la suerte de jugar en el Trabzonspor, entrenándose con Salah, a quien intenta sacarle algún secreto. Técnicamente, tiene mucha calidad».