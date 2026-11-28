A pocos días del esperado duelo ante el Barcelona, el Atlético de Madrid logró una valiosa victoria en el campo del Elche, aunque no fue un triunfo tan plácido como parecía al principio. Tras ponerse 3-1 por delante, el equipo de Diego Simeone tuvo que resistir los intentos de remontada de los locales para cerrar el partido con un 3-2 y sumar tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por el liderato de LaLiga.
El Atlético resolvió el partido, disputado el sábado por la noche en la 14.ª jornada de LaLiga, aprovechando los errores defensivos tempranos de los locales y marcando dos goles en los primeros siete minutos, antes de toparse con una fuerte resistencia que estuvo a punto de privarle de la victoria en la segunda parte.
El encuentro empezó de forma ideal para los visitantes. Federico Redondo, hijo de la exestrella argentina Fernando Redondo, provocó un penalti que Alejandro Grimaldo transformó en el 0-1 en el minuto 4.
El mismo jugador volvió a cometer otro error defensivo que permitió a Lee Kang-in colarse entre líneas y anotar el segundo gol en el minuto 7, de modo que el Elche se vio dos goles abajo demasiado pronto.
Los locales no se rindieron pese al mal arranque, y Martim Neto recortó distancias en el minuto 26 para devolver algo de esperanza al Elche. Sin embargo, la respuesta del Atlético fue inmediata de la mano de Julián Álvarez, que firmó el tercer gol en el minuto 41 y restableció la ventaja de dos goles, después de haber marcado ya de falta directa en el partido del equipo ante el Viking Stavanger en la Liga de Campeones, el miércoles.
Al inicio de la segunda parte, el Elche volvió a meterse en el partido cuando Bouba Sangaré anotó el segundo gol en el minuto 48, aprovechando una ocasión ante la portería de Jan Oblak. El duelo se reavivó y el Atlético se vio obligado a defender su ventaja bajo la presión constante de los locales, que trataron de aprovechar el recorte en el marcador para buscar el empate.
Los minutos siguientes trajeron ocasiones en ambas áreas: el Atlético buscaba el gol que asegurara la victoria, mientras el Elche se aferraba a sus opciones de remontar. Aun así, los hombres de Simeone lograron mantener la ventaja hasta el pitido final y sumaron tres puntos importantes antes de viajar a Barcelona para medirse al conjunto azulgrana el miércoles por la noche en el Camp Nou, en un partido adelantado de la 23.ª jornada.
El Atlético de Madrid no podrá contar con su defensa Marc Pubill en el próximo duelo ante el Barcelona, ya que vio ante el Elche su quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá el encuentro por sanción.
Por su parte, el Elche sigue sufriendo en su estadio, ya que todavía busca su primera victoria en LaLiga esta temporada. Su casillero se ha quedado congelado en 11 puntos en 14 partidos, lo que le sitúa en la 19.ª posición de la clasificación, dentro de la zona de descenso.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.