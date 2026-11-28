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A pocos días del esperado duelo ante el Barcelona, el Atlético de Madrid logró una valiosa victoria en el campo del Elche, aunque no fue un triunfo tan plácido como parecía al principio. Tras ponerse 3-1 por delante, el equipo de Diego Simeone tuvo que resistir los intentos de remontada de los locales para cerrar el partido con un 3-2 y sumar tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por el liderato de LaLiga.

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El Atlético resolvió el partido, disputado el sábado por la noche en la 14.ª jornada de LaLiga, aprovechando los errores defensivos tempranos de los locales y marcando dos goles en los primeros siete minutos, antes de toparse con una fuerte resistencia que estuvo a punto de privarle de la victoria en la segunda parte.

El encuentro empezó de forma ideal para los visitantes. Federico Redondo, hijo de la exestrella argentina Fernando Redondo, provocó un penalti que Alejandro Grimaldo transformó en el 0-1 en el minuto 4.

El mismo jugador volvió a cometer otro error defensivo que permitió a Lee Kang-in colarse entre líneas y anotar el segundo gol en el minuto 7, de modo que el Elche se vio dos goles abajo demasiado pronto.

Los locales no se rindieron pese al mal arranque, y Martim Neto recortó distancias en el minuto 26 para devolver algo de esperanza al Elche. Sin embargo, la respuesta del Atlético fue inmediata de la mano de Julián Álvarez, que firmó el tercer gol en el minuto 41 y restableció la ventaja de dos goles, después de haber marcado ya de falta directa en el partido del equipo ante el Viking Stavanger en la Liga de Campeones, el miércoles.

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Al inicio de la segunda parte, el Elche volvió a meterse en el partido cuando Bouba Sangaré anotó el segundo gol en el minuto 48, aprovechando una ocasión ante la portería de Jan Oblak. El duelo se reavivó y el Atlético se vio obligado a defender su ventaja bajo la presión constante de los locales, que trataron de aprovechar el recorte en el marcador para buscar el empate.

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Los minutos siguientes trajeron ocasiones en ambas áreas: el Atlético buscaba el gol que asegurara la victoria, mientras el Elche se aferraba a sus opciones de remontar. Aun así, los hombres de Simeone lograron mantener la ventaja hasta el pitido final y sumaron tres puntos importantes antes de viajar a Barcelona para medirse al conjunto azulgrana el miércoles por la noche en el Camp Nou, en un partido adelantado de la 23.ª jornada.

El Atlético de Madrid no podrá contar con su defensa Marc Pubill en el próximo duelo ante el Barcelona, ya que vio ante el Elche su quinta tarjeta amarilla de la temporada y se perderá el encuentro por sanción.

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Por su parte, el Elche sigue sufriendo en su estadio, ya que todavía busca su primera victoria en LaLiga esta temporada. Su casillero se ha quedado congelado en 11 puntos en 14 partidos, lo que le sitúa en la 19.ª posición de la clasificación, dentro de la zona de descenso.