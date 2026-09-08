Alarma para Mourinho: un experto arbitral asegura que todos prefieren el "modelo Flick"

No habían pasado más que unas horas de la primera derrota del Real Madrid dirigido por José Mourinho ante el Real Betis, en el marco de la cuarta jornada de LaLiga, cuando la polémica se trasladó del terreno de juego a la sala de árbitros.

Unas encendidas declaraciones portuguesas que acusaron al árbitro, y una réplica arbitral aún más contundente que advierte de una temporada asfixiante. Por ello, el exárbitro y analista arbitral Joan Fabregas rompió su silencio para revelar lo que describió como la «carta ganadora» de Mourinho de forma prematura.

Una decisión correcta y una crítica injustificada

En su análisis para el diario español «Sport», el experto arbitral Fabregas defendió la decisión que desató la ira de Mourinho y de los jugadores del Real Madrid.

Fabregas afirmó: «Mourinho criticó la decisión correcta del árbitro, que fue permitir la continuación de la jugada tras el rechace de Marc Bartra. Si uno de los pies está fuera del área y el otro en el aire, técnicamente está fuera del área y, por tanto, se aplicó la norma de forma correcta».

Advertencia de una temporada asfixiante

Fabregas no se detuvo en el aspecto técnico del arbitraje en LaLiga, sino que lanzó una advertencia en tono muy severo sobre la manera en la que Mourinho ha comenzado la temporada.

Y añadió: «Solo hemos llegado a la cuarta jornada y Mourinho ya ha desvelado su carta ganadora en lo que respecta a los árbitros. La presión es asfixiante desde el inicio del campeonato, lo que creará un ambiente asfixiante desde ahora hasta el final de la temporada. Ya lo sabíamos de antemano; no es nada nuevo. Hasta ahora, Mourinho actuaba con frialdad, pero ahora ha mostrado su verdadera cara».

Y prosiguió con tono preocupado: «El colectivo arbitral sabe lo que va a pasar, porque la presión será asfixiante, y no se puede arbitrar en estas condiciones. Espero que los árbitros no sufran toda esta violencia que se genera a través de las declaraciones en las ruedas de prensa».

¿Es independiente el Comité de Árbitros?

El analista arbitral fue más allá, cuestionando la independencia del sistema arbitral actual y su relación con la Federación Española.

Y dijo: «El Comité de Árbitros, que es un comité de reciente creación, comenzó a trabajar hace un año con Rafael Louzán. El comité está formado por árbitros, pero dependen de la Federación, y la Federación, a su vez, depende de los clubes. No es un comité independiente como debería serlo. ¿Qué quiere Louzán? Evitar problemas con el Real Madrid».

Y añadió: «¿Qué quieren los árbitros? Que la Federación siga dependiendo de ellos, porque en cuanto detectan un fallo en las cosas cambian a su dirección. Ya destituyeron a Luis Medina Cantalejo después de que el Real Madrid enviara un mensaje contra el presidente del Comité de Árbitros».

Fabregas cerró sus declaraciones con un mensaje claro para los árbitros que vengan a dirigir los partidos del Real Madrid: «Son conscientes de que no son independientes y de que dependen en gran medida del presidente de la Federación, y cuando el Real Madrid interviene todo se vuelve más complicado, especialmente desde la llegada de Mourinho. Prefieren entrenadores como Flick, que no se meten en muchos problemas, pero con Mourinho los problemas se suceden».