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Alan Shearer: Que Cristiano Ronaldo dirija a Portugal es solo cuestión de tiempo

C. Ronaldo
A. Shearer
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EE. UU.

Si «el Don» lo pide, lo conseguirá.

El último capítulo de la carrera de Cristiano Ronaldo parece haber comenzado. Tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 y con 41 años, todos miran hacia su futuro después de la retirada. 

Alan Shearer, leyenda de la Premier League, declaró a Betfair —según recoge «The Sun»—: «Es una decisión difícil, pues hablamos de un gigante del fútbol que ha batido todo tipo de récords, y admiro su dedicación, su estilo de juego y su constante deseo de seguir adelante».

Y añadió: «Pero es complicado. Como dije antes del torneo, la forma en que Martínez gestione a Ronaldo, ya sea de titular o de suplente, marcará el destino de Portugal en este Mundial».

Solo lo sacó en un partido, ¿no? Ramos entró y marcó, pero no lo sacó contra España cuando más necesitaban un gol; yo creo que debió cambiarlo y dar entrada a otro jugador. Cualquier otro delantero portugués tendrá el mismo problema si Ronaldo no se retira».

Y añadió: «Ahora tiene 41 años; no lo descarto, pero me sorprendería que siguiera con la selección dentro de dos años. Yo siempre me retiré cuando el público pedía más, y este torneo pareció demasiado para él y para Portugal».

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Sobre su futuro como entrenador, Shearer añadió: «No sé qué planes tiene tras retirarse, pero si quiere dirigir a Portugal, solo es cuestión de tiempo».

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