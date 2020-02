Alan Pulido confiesa que estuvo vetado de la Selección mexicana

El delantero mexicano confesó que su paso por Europa no agradó a los directivos mexicanos.

El cambio de aires parece que benefició a Alan Pulido, pues el delantero mexicano se nota lejos de la presión y abierto hacia los medios de comunicación, platicando de temas que hace unos meses no hubiera tocado por estar en un club tan mediático como .

El vigente campeón de goleo de la charló con la cuenta de la MLS, revelando un castigo que sufrió por parte del Tri cuando militó en Europa: "Brinqué a , un club grande e importante. Fui campeón y participé Champions y . En lo que jugué en Grecia estuve vetado de la selección y no me llamaban, por cómo había salido de Tigres. Se manejó la prensa en contra de mí. Pero Chivas me abrió la puerta para el regreso".

Vale la pena recordar que Pulido Izaguirre se marchó libre al balompié helénico, pues se negó a validar su contrato con los Felinos, siendo un caso que incluso terminó por llegar a la FIFA. Finalmente, solo estuvo dos años en Europa.

La temporada en la comenzará para el este sábado, cuando visiten la cancha de . El delantero mexicano se prepara para defender la quinta camiseta de su carrera, con la mira puesta en un definitivo regreso al Tricolor.