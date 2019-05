Alan Pulido: "No sé nada de Cruz Azul, tengo contrato con Chivas"

El delantero aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con el conjunto cementero. También habló de su situación contractual con el Rebaño.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Alan Pulido, delantero de Chivas, aseguró no tener conocimiento alguno del supuesto interés de Cruz Azul por su contratación para el torneo del Apertura 2019.

Luego de que trascendiera que el equipo de Pedro Caixinha había puesto sus ojos en el futbolista tamaulipeco, Goal había podido confirmar este martes con fuentes al interior del Guadalajara que no hubo contacto alguno entre directivas. Incluso, Ricardo Peláez aceptó que no hubo interés alguno, tampoco una llamada para consultar su situación.

En tanto, Pulido Izaguirre aclaró la situación luego de presentarse a exámenes médicos con en una clínica de la colonia Ladrón de Guevara.

“Hasta ahorita me quedo (en Chivas), es mi postura, a mi no me han dicho nada (de ) ni mucho menos. He escuchado rumores, me han preguntado muchísimo, estoy concentrado en Chivas al cien por ciento, no hay más que pensar en este club y todo lo que me ha dado”, expresó ante los medios de comunicación.

En el mismo sentido, el atacante señaló: “Realmente me quedan dos años de contrato (con Chivas), es lo que yo sé, vamos a esperar a ver qué pasa”.

Alan aceptó la salida de Jair Pereira, defensor que no entró en los planes de Tomás Boy para el venidero Apertura 2019. “Le deseo todo lo mejor a él, a su familia, agradecerle por todo el tiempo que compartió como jugador y lo que le brindó a Chivas, fue el último capitán, eso hay admirarlo y reconocerlo”, indicó.

"Jair es un gran amigo a pesar que es un compañero, además de compañero es un gran amigo, no queda más que desearle lo mejor, realmente que tenga éxito en cualquier club, la amistad se puede perdurar”, concluyó.