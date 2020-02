Alan Pulido, de acuerdo con criticas al presente de Chivas

El exdelantero Rojiblanco aún parece dolido por cómo se dio su salida del club.

atraviesa una crisis no presupuestada, ya que el Rebaño no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ellos para este Clausura 2020. El equipo realizó una gran cantidad de movimientos, y sus nuevos futbolistas no se han adaptado como se esperaba al sistema de Luis Fernando Tena.

Sin duda una de las bajas más sensibles del equipo Rojiblanco para este campeonato fue Alan Pulido, pues el delantero Mundialista en 2014 abandonó el club para continuar su carrera en la , dejando un sabor de boca amargo por salir del Deportivo Guadalajara en su mejor momento futbolístico.

Este domingo el delantero de 28 años tuvo actividad en las redes sociales, compartiendo un mensaje en el que un fanático señala la situación actual del Rebaño. "Chivas debe valorar más a su gente", coincidiendo y generando polémica por opinar sobre su exequipo.

Alan comenzará un nuevo desafío en dos semanas cuando arranque la MLS. visitará al en la primera jornada, representando su estreno en la tercera liga de su trayectoria profesional.