Alan Mozo ya habría renovado con Pumas

El defensor suena para instituciones como Chivas, Monterrey o Cruz Azul de cara al Clausura 2020.

Aunque el torneo Apertura 2019 aún no se ha acabado, en Pumas piensan a futuro en cuanto a la construcción y mantenimiento del plantel. Por esa razón es que los Felinos ya habrían adelantado sus deberes y asegurado la continuidad de uno de sus pilares: Alan Mozo.

El lateral es uno de los hombres más atractivos del cuadro universitario en cada mercado debido a su calidad y juventud (22 años). Y pensando en eso es que lo renovaron, de acuerdo con información del diario Reforma; sin embargo, no se volvería oficial hasta que termine el semestre para no distraer al cuadro de su objetivo de colarse a la Liguilla y también debido al Pacto de Caballeros que, supuestamente, ya no existía.

El ahora también seleccionado nacional, llamado recientemente por el Tata Martino para la , debutó con el elenco Auriazul en el Apertura 2017. Desde entonces, gracias a su capacidad de desborde, se transformó en una de las figuras junto a Carlos González.

Con el director técnico Míchel González no ha soltado la titularidad en este campeonato.