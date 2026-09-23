La cuenta oficial de LaLiga en la plataforma "X" anunció este miércoles la lista de candidatos al premio al mejor jugador sub-23 correspondiente al mes de septiembre de 2026, que se otorga en colaboración con "Riyadh Season".

La lista incluyó a cinco jugadores: el marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander; Alberto Molero, jugador del Villarreal; Pau Cubarsí, defensa del Barcelona; Miguel Sierra, extremo del Sevilla; y Yoel Lago, jugador del Celta de Vigo.

Lee también

Ofensiva catalana contra el Balón de Oro: gracias, pero el Barcelona no lo quiere

Cañizares: ¡los delanteros del Real Madrid se mueven sin balón de forma horrible!

Esta es la segunda vez consecutiva que Zabiri entra en la lista de candidatos al premio, después de agosto pasado, cuando lo conquistó el jugador del Espanyol Javi Hernández.

Zabiri, de 21 años, protagoniza un inicio destacado en su primera temporada en LaLiga con el Racing de Santander, equipo en el que juega cedido por el Stade Rennes francés, donde ha marcado 6 goles en 6 partidos, entre ellos un triplete ante el Elche y un doblete contra el Alavés, además de un gol en la portería del Barcelona.

Zabiri es uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol marroquí, ya que contribuyó a la coronación de Marruecos (sub-20) con el título del Mundial juvenil 2025 en Chile, y marcó 5 goles durante el torneo, entre ellos un doblete en la final ante Argentina (2-0), además de recibir el Balón de Plata.

Zabiri también recibió su primera convocatoria a la selección absoluta de Marruecos, en la concentración actual que contemplará la disputa de dos partidos ante Gabón y Lesoto, dentro de las competiciones de la Copa Africana de Naciones, antes del amistoso frente a Ghana.

Por su parte, Pau Cubarsí, defensa del Barcelona de 19 años, sigue afianzando su presencia entre las principales estrellas de LaLiga, después de haber ganado anteriormente el premio al mejor jugador sub-23 en abril de 2026.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



