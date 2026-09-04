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SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

Traducido por

Al Walid bin Talal: el Al Hilal es un campeón mundial y su vendaval continuará durante muchos años

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
Arabia Saudita

El "Zaeem" logró su quinta victoria en la Liga Roshn

El príncipe Al Waleed bin Talal, propietario del club Al Hilal, expresó su satisfacción por haber resuelto el derbi de Riad ante el Al Shabab en la Liga Roshn saudí, afirmando que su huracán continuará durante muchos años por venir.

El Al Hilal venció al Al Shabab por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy viernes en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

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Tras el final del partido, el príncipe Al Waleed bin Talal publicó un tuit a través de su cuenta oficial en la red social "X", en el que escribió: "El Al Hilal es una responsabilidad que me confió mi hermano el príncipe heredero, por eso no tenemos más que una palabra: 'a la orden'. La tormenta se convirtió en huracán, y el huracán continuará durante muchos años".

El propietario del Al Hilal también repasó las nacionalidades de los jugadores del equipo, comentando: "El Al Hilal internacional, un equipo de selecciones de países, 19 jugadores que representan a 11 países, el Al Hilal campeón mundial".

1ª División
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
1ª División
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

Esto llega después de que el Al Hilal lograra su quinta victoria consecutiva en la Liga Roshn, situándose líder de la clasificación con 15 puntos, con una ventaja de 3 puntos sobre el Al Nassr, segundo clasificado, que disputará un difícil clásico ante el Al Ittihad mañana sábado.

"El Líder" busca recuperar el título de la liga saudí tras haberlo perdido en las dos últimas temporadas, en las que lo ganó el Al Ittihad en 2024-2025, antes de que lo conquistara el Al Nassr la temporada pasada.

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