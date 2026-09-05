El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, anunció su once titular para enfrentarse al Schalke, este sábado, en el estadio "Veltins-Arena", en la segunda jornada de la Bundesliga.

El técnico belga apostó por el internacional marroquí Ismael Saibari como titular, mientras que Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise comienzan el partido desde el banquillo.

Lee también

Valoración catastrófica: el "suspenso" del árbitro del partido entre el Real Madrid y el Betis

Mourinho: pensé que el jugador del Betis había muerto delante del banquillo

Saibari disputa el partido tras un inicio destacado con el Bayern, ya que participó como suplente ante el Stuttgart en el estreno de la liga y dio dos asistencias de gol, antes de ser titular contra el Osnabrück en la Copa de Alemania.

El jugador marroquí consigue hoy su primera titularidad en la Bundesliga.

El once del Bayern quedó de la siguiente manera:

Portería:

Manuel Neuer

Línea defensiva:

Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Línea de mediocampo:

Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Ismael Saibari

Línea de ataque:

Nathanael Brown, Lennart Karl, Luis Díaz

Kompany sentó a sus delanteros Kane y Olise en el banquillo dentro de un proceso de rotación, ya que el equipo bávaro se prepara para recibir al Bodø/Glimt noruego, el próximo jueves en el estadio Allianz Arena de Munich, en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Europa.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



