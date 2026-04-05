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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Shineef: El Al-Hilal se ha convertido en «el surco» con Inzaghi

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
1ª División
S. Inzaghi
Arabia Saudita
Italia

Ataque mediático contra el entrenador italiano tras la derrota ante el Al-Taawoun en la Liga Roshen

El periodista saudí Khalid Al-Shneif continuó con sus duras críticas hacia el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, tras el decepcionante empate (2-2) ante el Al-Taawoun, el pasado sábado, en la jornada 27 de la Liga Profesional Roshen.

Con este resultado, el Al-Hilal perdió dos puntos más en la lucha por el título, ya que suma ahora 65 puntos en segunda posición, empatado con el Al-Ahli de Yeda, tercero, y a cinco puntos del Al-Nassr.

Al-Shneif declaró en el programa saudí «Dorina Ghair»: «El Al-Hilal solía decidir los campeonatos con centros a lo largo de la historia, pero la situación ha cambiado claramente con Inzaghi».

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Y añadió: «El Al-Hilal era uno de los clubes más destacados en precisión de centros, pero la situación se ha vuelto muy mala en la actualidad bajo la dirección de Inzaghi, ya que se asemeja al Al-Akhdoud en cuanto a la proximidad de las cifras».

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Y concluyó: «El Al-Hilal es el tercer equipo con menos precisión en los centros durante la presente temporada, por detrás del Neom y del Al-Akhdoud, lo que demuestra lo mal que están las cosas con el entrenador italiano».

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