El comentarista tunecino Essam Al-Shawali perdió los nervios durante el partido entre Túnez y Holanda en la tercera jornada del Mundial 2026, tras las «Águilas de Cartago» ofrecieron una de sus peores actuaciones en un Mundial, encajando 11 goles y convirtiéndose en la defensa más débil del torneo, con el marcador 2-0 en contra aún en la primera parte.

Desesperado, declaró: «Lo que está pasando es insoportable, y quiero padecer un Alzheimer leve que me haga olvidar la participación de Túnez en el Mundial de 2026».

Añadió que «el nivel de los jugadores es bajo, la preparación fue deficiente y hubo injerencias en la convocatoria», y concluyó que la selección paga los errores previos al torneo.

Añadió que el partido avanza “a paso de tortuga” y, pese a todo, concluyó con un mensaje de esperanza: «Mientras el equipo tenga historia, volverá».

Rani Khedira, centrocampista del Unión Berlín que se nacionalizó pocos meses antes del torneo, tampoco se libró de sus críticas: «gran mentira».

Para Al-Shawali, el mediocampista de 32 años no aportó lo esperado tras su incorporación a las “Águilas de Cartago”, a pesar del revuelo causado por su cambio de selección, sobre todo al ser hermano del ex campeón del mundo con Alemania, Sami Khedira. quien había jugado con las categorías inferiores de Alemania antes de elegir Túnez gracias a sus raíces paternas.

Concluyó: «Nos faltan herramientas y, por primera vez, sufriremos tres derrotas en la fase de grupos», tras la nueva caída ante Holanda.

Sus palabras reflejan la indignación del entorno deportivo tunecino tras una campaña desastrosa que ya les ha eliminado y les convierte en la defensa más débil del Mundial 2026, con 11 goles encajados y aún en juego contra Holanda, por lo que la cifra podría aumentar.