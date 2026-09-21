Al Shamrani ignora a Al Buraikan y elige a este jugador para liderar el ataque de Arabia Saudí

Nasser Al-Shamrani, leyenda del Al-Hilal, dejó de lado a Firas Al-Braikan, delantero del Al-Ahli, en lo que respecta al puesto de ariete titular de la selección de Arabia Saudí durante el duelo ante Kuwait, previsto para la tarde del miércoles, en la primera jornada de la Copa del Golfo Arábigo.

Arabia Saudí se ubica en un grupo que incluye a Kuwait, Omán e Irak, aunque cuenta con un buen conjunto de jugadores, liderados por Al-Braikan, Al-Hamdan, Mohammed Al-Owais y otros, en un momento en el que el entrenador griego Georgios Donis busca la alineación más adecuada para iniciar el camino en el torneo.

Al-Shamrani, dueño de una gran experiencia en el puesto de delantero, considera que Abdullah Al-Hamdan parece la opción más lista en la actualidad, algo que lo hace merecedor de tener la oportunidad de liderar la línea de ataque desde el inicio ante Kuwait.

Al-Shamrani afirmó en unas declaraciones a través del programa «Dorina Gheir»: «Desde mi punto de vista, ningún jugador en el puesto de ariete ha alcanzado el nivel de preparación de Abdullah Al-Hamdan, y Donis debe hacerlo jugar como titular desde el inicio del partido ante Kuwait».

La opinión de Al-Shamrani implica que Al-Hamdan, desde su perspectiva, posee en la actualidad la preparación que la selección necesita en el partido inaugural, sobre todo porque un inicio fuerte en el torneo podría ser importante para Arabia Saudí, que disputa la competición en su terreno y ante su afición.

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Asimismo, la elección de Al-Hamdan no significa necesariamente restar valor al potencial de Firas Al-Braikan, considerado una de las opciones ofensivas más destacadas en la lista de Donis, sino que refleja la preferencia de Al-Shamrani por el jugador que considera más listo en el momento actual, existiendo más de una opción a la que el entrenador puede recurrir durante el torneo.

Donis dispone ya de varias soluciones ofensivas, pues su lista incluye a Al-Braikan, Al-Hamdan y Abdullah Al-Salem, además de Sultan Mandash, Mohammed Abu Al-Shamat, Saleh Abu Al-Shamat y Hammam Al-Hammami, lo que otorga al técnico griego un amplio margen para elegir entre los nombres según la naturaleza de cada partido.

El duelo ante Kuwait sigue siendo la primera prueba para estas opciones, ya que Donis tendrá que decidir la identidad del delantero que inicia el partido, en medio del deseo de lograr un comienzo fuerte en la «Copa del Golfo 27», mientras que Al-Shamrani planteó con claridad el nombre de Al-Hamdan como la opción que considera la más lista para liderar el ataque de Arabia Saudí.

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