Al-Salamy admite: «Hemos venido al Mundial para aprender y disfrutar»

El marroquí Jamal El-Salamy, seleccionador de Jordania, admitió que el grupo del Mundial 2026 es complicado y que su objetivo es ganar experiencia y representar dignamente al fútbol jordano.

Es la primera vez que Jordania participa en la Copa del Mundo, tras quedar encuadrada en el Grupo 10 con Argentina, Argelia y Austria.

Debutará ante Austria el 17 de junio, enfrentará a Argelia el 23 y cerrará la fase contra Argentina el 28.

En declaraciones a «BeIN Sports», Al-Salamy valoró los amistosos previos: «Han sido nuestra última oportunidad para prepararnos, así que buscamos rivales de alto nivel para que los jugadores se acostumbren a la calidad técnica».

Y añadió: «Los amistosos han sido útiles y cumplieron nuestros objetivos; los resultados no eran lo único que nos importaba. El rendimiento mejoró partido a partido, todos los jugadores están listos y aún nos quedan cinco días antes del debut; contamos con futbolistas capaces de ofrecer el nivel que merece la selección».

Y concluyó: «Llevo dos años con la selección, conozco bien a los jugadores y seguimos corrigiendo errores. Aún tenemos varios días para afinar detalles de cara al debut».

En su preparación, Jordania perdió 4-1 ante Suiza y 2-0 frente a Colombia.

Sobre la dificultad del grupo, añadió: «Si somos realistas, nos mediremos a selecciones con más potencial. Venimos al Mundial a aprender y disfrutar; es una oportunidad histórica para el fútbol jordano».

Y añadió: «En el último partido nos mediremos al campeón del mundo, luego a una de las selecciones árabes más fuertes, Argelia, llena de estrellas, y por último a Austria, que destaca por su fuerza colectiva y disciplina, en el partido inaugural».

El técnico aseguró que no sienten miedo ante rivales tan poderosos: «No tenemos temor; jugaremos según nuestras capacidades. Conocemos a los rivales y queremos mostrar nuestra mejor versión».

Finalmente, deseó que esta experiencia «abra las puertas del fútbol profesional a varios jugadores jóvenes, para que sean el núcleo del futuro del fútbol Jordano».