Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordan v Colombia - International FriendlyGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Al-Salamy admite: «Hemos venido al Mundial para aprender y disfrutar»

J. Sellami
Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
World Cup
Austria vs Jordania
Austria
Jordania vs Argentina
Argentina
Marruecos
Jordania
Argelia
EE. UU.
Austria
Argentina

El seleccionador de Jordania apuesta por el espíritu y la ambición en el debut de su país en el Mundial

El marroquí Jamal El-Salamy, seleccionador de Jordania, admitió que el grupo del Mundial 2026 es complicado y que su objetivo es ganar experiencia y representar dignamente al fútbol jordano.

Es la primera vez que Jordania participa en la Copa del Mundo, tras quedar encuadrada en el Grupo 10 con Argentina, Argelia y Austria.

Debutará ante Austria el 17 de junio, enfrentará a Argelia el 23 y cerrará la fase contra Argentina el 28.

En declaraciones a «BeIN Sports», Al-Salamy valoró los amistosos previos: «Han sido nuestra última oportunidad para prepararnos, así que buscamos rivales de alto nivel para que los jugadores se acostumbren a la calidad técnica».

Y añadió: «Los amistosos han sido útiles y cumplieron nuestros objetivos; los resultados no eran lo único que nos importaba. El rendimiento mejoró partido a partido, todos los jugadores están listos y aún nos quedan cinco días antes del debut; contamos con futbolistas capaces de ofrecer el nivel que merece la selección».

Y concluyó: «Llevo dos años con la selección, conozco bien a los jugadores y seguimos corrigiendo errores. Aún tenemos varios días para afinar detalles de cara al debut».

En su preparación, Jordania perdió 4-1 ante Suiza y 2-0 frente a Colombia.

Sobre la dificultad del grupo, añadió: «Si somos realistas, nos mediremos a selecciones con más potencial. Venimos al Mundial a aprender y disfrutar; es una oportunidad histórica para el fútbol jordano».

Y añadió: «En el último partido nos mediremos al campeón del mundo, luego a una de las selecciones árabes más fuertes, Argelia, llena de estrellas, y por último a Austria, que destaca por su fuerza colectiva y disciplina, en el partido inaugural».

El técnico aseguró que no sienten miedo ante rivales tan poderosos: «No tenemos temor; jugaremos según nuestras capacidades. Conocemos a los rivales y queremos mostrar nuestra mejor versión».

Finalmente, deseó que esta experiencia «abra las puertas del fútbol profesional a varios jugadores jóvenes, para que sean el núcleo del futuro del fútbol Jordano».

Anuncios