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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Al-Salami: «Hemos mostrado otra faceta de los Nashami... y eso es lo que nos importa antes del partido contra Argelia»

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«Las ventajas de Austria les favorecieron... y el premio de Alwan demuestra que estábamos a la altura».

Jamal Al-Salamy, seleccionador de Jordania, afirmó que la derrota por 1-3 ante Austria en el debut del Mundial 2026 no refleja el partido.

En declaraciones a beIN Sports tras el partido de este miércoles, añadió: «Tras dos semanas en las que nos enfrentaremos a Suiza y luego a Colombia, hoy hemos visto otra faceta de los Nashama y estoy orgulloso del rendimiento de los jugadores; el resultado no refleja la verdadera imagen del partido».

“En la primera parte recibimos un gol y tratamos de igualar el ritmo; creamos ocasiones que no aprovechamos y debemos mejorar en eso. En el descanso hablamos con los jugadores, empatamos y estábamos en nuestro mejor momento, pero la interrupción afectó mentalmente al equipo y algunos detalles nos costaron el segundo gol”.

Destacó la fuerza de Austria y añadió: «Tienen jugadores del Bayern y del Dortmund con gran calidad y altura. Buscamos remontar, pero no tuvimos suerte».

Yazan Al-Arab se proyectó para ayudar en los centros, pero no tuvimos suerte. En general, ha sido una experiencia positiva y estoy contento con el rendimiento de los jugadores; les di las gracias en el vestuario».

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“La mejor prueba de que estuvimos a la altura es que Alwan se llevara el premio al mejor jugador del partido, a pesar de llevar casi cuatro meses de baja”.

Sobre el próximo duelo ante Argelia, Al-Salamí afirmó: «Tanto nosotros como Argelia perdimos en la primera jornada; lo más importante es recuperar el nivel físico y el buen juego que mostramos ante Austria nos ayudará en el siguiente encuentro».

Y concluyó: «Nos enfrentaremos a nuestros hermanos argelinos, que cuentan con jugadores excepcionales; esperamos estar a la altura, ofrecer un buen partido y conseguir un resultado mejor que el de hoy».

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Cabe recordar que Jordania debutará en el Mundial de 2026 y el martes jugará ante Argelia, antes de cerrar la primera ronda frente a Argentina el domingo 28 de junio.

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