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Al-Sakhiri se marcha a un nuevo club de la Bundesliga

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Al Sakhiri cuenta con una gran experiencia en la Bundesliga

El internacional tunecino Ellyes Skhiri está cerca de regresar a su antiguo club, tras alcanzar un acuerdo total con el Eintracht Frankfurt alemán por el traspaso del centrocampista, según informes de prensa.

Según el periodista alemán de la cadena "Sky", Florian Plettenberg, Skhiri aceptó regresar al Colonia, también militante en la Bundesliga.

El valor de la operación asciende a un millón de euros, además de variables, mientras que el jugador se somete al reconocimiento médico hoy jueves, para firmar un contrato con su nuevo club hasta 2028 mañana viernes.

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El regreso de Skhiri al Colonia llega 3 años después de su salida del club, donde jugó con su camiseta entre 2019 y 2023, y disputó 118 partidos en los que marcó 17 goles, antes de incorporarse al Eintracht Frankfurt en una operación como agente libre.

El Frankfurt había abierto la puerta a la salida del jugador tunecino este verano, después de quedar fuera de los planes del equipo.

Se espera que Skhiri sea un refuerzo importante para el Colonia, gracias a su experiencia en la liga alemana, donde ya ha disputado más de 200 partidos en la Bundesliga, además de contar con una gran experiencia internacional con Túnez.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".


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