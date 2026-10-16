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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Al-Saibari fuera del once previsto del Bayern Múnich ante el Leipzig

Bayern Múnich vs RB Leipzig
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I. Saibari
V. Kompany
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El león del Atlas sacudió las redes del Augsburgo en la jornada pasada

Se espera que la estrella marroquí Ismael Saibari comience en el banquillo el partido del Bayern Múnich ante su invitado Leipzig, mañana sábado, en la sexta jornada de la Bundesliga, según la alineación probable publicada por el diario alemán "tz".

El periódico señaló que todas las entradas para el encuentro, programado en el estadio Allianz Arena, están agotadas, y que el árbitro Daniel Siebert dirigirá el choque.

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Saibari había marcado un gol para el Bayern en su empate con el Augsburgo (2-2), en la jornada pasada de la liga alemana, y también entró como suplente al inicio de la segunda mitad durante el empate con el Viking noruego (3-3), en la Liga de Campeones de Europa, el martes pasado.

El diario pronosticó que el técnico Vincent Kompany saldrá con la siguiente alineación:

  • Portería: Jonas Urbig.
  • Defensa: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae y Alphonso Davies.
  • Centro del campo: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Serge Gnabry.
  • Ataque: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

El Bayern ocupa el tercer puesto de la liga alemana con 11 puntos en 5 partidos, tras 3 victorias y dos empates, mientras que el Leipzig marcha quinto con 9 puntos, tras 3 victorias y dos derrotas.

El gigante bávaro se impuso al Leipzig de forma abrumadora en los enfrentamientos de la temporada pasada, ya que le ganó 6-0 y 5-1 en la liga, y 2-0 en los cuartos de final de la Copa de Alemania.


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