Yasser Al Qahtani, exestrella del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudí, criticó el nivel del Al Ahli durante el encuentro ante el Al Diriyah en la primera jornada de la Roshn League, pese al éxito del "conjunto elegante" en lograr la victoria y sumar los tres primeros puntos de la nueva temporada.

Al Qahtani considera que el Al Ahli no ofreció una actuación que justifique la gran celebración por el resultado, señalando que el Al Diriyah, recién ascendido a la Roshn League, fue el mejor en muchos detalles del partido.

Al Qahtani afirmó a través de la cadena "Thmanyah": "Una alegría exagerada por parte de los jugadores del Al Ahli, sinceramente. El equipo estuvo mal, y el Al Diriyah hizo un gran partido".

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Aclaró que ganar en la jornada inaugural no significa necesariamente que el equipo se haya mostrado de la forma requerida, subrayando que el Al Ahli tuvo suerte en algunos periodos del partido y no impuso su superioridad sobre su rival.

Al Qahtani añadió: "Entiendo que empiezas la temporada y no estás con toda tu fuerza, pero el Al Diriyah fue mejor en todos los aspectos", en alusión a que la diferencia de experiencia y de recursos entre ambos equipos no se reflejó de la forma esperada sobre el terreno de juego.

La exestrella del Al Hilal considera que el Al Diriyah logró ofrecer una actuación sólida ante uno de los clubes más destacados de la Roshn League, y estuvo cerca de salir con un mejor resultado si hubiera gestionado con mayor precisión las ocasiones que tuvo.

Al Qahtani cerró sus declaraciones subrayando que el desperdicio de ocasiones por parte del Al Diriyah fue una de las principales razones de su derrota, aclarando: "Si el Al Diriyah hubiera aprovechado las ocasiones, todo habría sido diferente, y hoy no les acompañó la suerte".

Con ello, Al Qahtani puso un signo de interrogación temprano sobre el nivel del Al Ahli, pese a lograr la victoria, subrayando que el verdadero juicio sobre el equipo llegará con la sucesión de los partidos y el aumento del nivel de la competencia.