Cómo ver el Al Qadsiah vs Al-Fayha con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 27 nov 2026 - 09:20 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Al Qadsiah recibe a Al-Fayha en un partido de la liga saudí en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar.

El conjunto local llega en segunda posición de la tabla. Dirigido por Brendan Rodgers, destaca por su facilidad para marcar.

En su partido más reciente, el 24 de noviembre, venció por 5-1 a Shabab Al-Ahli Dubai en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había ganado 5-0 a Al-Gharafa en la misma competición y 6-0 a domicilio a Al Riyadh en liga.

Al-Fayha ocupa la 13.ª posición y está dirigido por Fabio Carille. Su rendimiento ha sido irregular: el 31 de octubre ganó 4-1 a Al-Faisaly, pero también ha perdido ante Al Ahli y Al Khaleej.

El visitante también ha empatado con Al Hazem y Al Riyadh en sus últimos cinco partidos de liga, por lo que intentará dar continuidad al resultado logrado ante Al-Faisaly.

Esto es lo que sabemos sobre el partido y cómo seguirlo.

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