«Al principio, por supuesto, es un poco complicado. Si antes has tenido un entrenador como Julian, es algo completamente distinto. Julian tenía sus puntos fuertes y Kloppo tiene los suyos, pero con él casi todo se basa en la energía: correr hacia atrás, jugar muy a la defensiva y darlo todo. Eso también se nota en los entrenamientos. Todos se esfuerzan al máximo y es muy divertido trabajar con él», dijo Karl a DAZN.

Con Klopp también hay nuevas normas de conducta que los internacionales deben acatar: «Hay más reglas, como la del móvil durante las comidas: no debe estar presente. Los jugadores deben hablar entre ellos y el día del partido tampoco se puede tener el móvil en el vestuario». Aun así, Karl habló de una «semana muy, muy buena».

Tras su grave lesión muscular en verano, que le costó su participación en el Mundial, el adolescente atraviesa actualmente una fase difícil de su todavía incipiente carrera. Aunque Karl ya reapareció hace tiempo, todavía no ha recuperado el nivel que lo convirtió en una de las grandes revelaciones de la pasada temporada.

Lennart Karl, en horas bajas en el Bayern de Múnich y la selección alemana

Aun así, Karl formó parte de la amplísima convocatoria de Klopp para los cuatro primeros partidos internacionales con el nuevo seleccionador y sustituyó a Karim Adeyemi tras los dos primeros encuentros contra Países Bajos (1-1) y Grecia (0-1).

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«Todavía tenía algunas molestias, por eso no estuve en la primera semana. Siempre trabajo muy duro para mantener mi cuerpo en forma», explicó Karl, que disputó contra Grecia, en el empate 0-0, su único partido internacional hasta la fecha a las órdenes de Klopp y que, en su opinión, «jugó bien» (nota de SPOX: 3,5).

Probablemente no opinaría lo mismo de su última titularidad con el Bayern. En el 3-3 de la Liga de Campeones contra el Viking Stavanger, Karl comenzó como mediapunta, pero, aparte de dos disparos sin peligro en los primeros minutos, no protagonizó ninguna acción destacable y fue sustituido en el descanso (nota de SPOX: 5).

Si quiere entrar también en la convocatoria de Klopp para noviembre, que entonces será mucho más reducida, deberá mejorar en las próximas semanas. Karl seguirá teniendo inevitablemente oportunidades para demostrar su valía en Múnich debido a la corta plantilla y al apretado calendario, sobre todo porque sus compañeros de ataque también atraviesan dificultades por distintos motivos.

Ismael Saibari, que entró por él en el descanso en Stavanger, fue sustituido a su vez en los últimos minutos. Jamal Musiala sigue trabajando para volver a jugar. Serge Gnabry aún está recuperando su mejor nivel tras su lesión. Luis Diaz lleva semanas mostrándose agarrotado. Michael Olise se perderá por sanción, debido a su expulsión en Stavanger, el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

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