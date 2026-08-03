Con un elegante traje azul y una amplia sonrisa, Edin Dzeko salió de las oficinas del Schalke bajo un sol abrasador del mediodía y con 35 grados; la primera foto tras su firma se la llevó un joven aficionado con la nueva camiseta local. Pero antes de que el Schalke 04 pudiera anunciar oficialmente por la tarde la ampliación del contrato de la estrella bosnia del ataque hasta 2027, aún quedaban varios compromisos internos, entre ellos la foto oficial del equipo para la nueva temporada.

Y no era lo único que se movía con intensidad en torno a Berger Feld en este arranque de semana. Un acuerdo quedó cerrado, otro saltó por los aires en los últimos metros; además, el mundialista Nikola Katic trabajaba con intensidad en el Medicos en su regreso, mientras que Robin Gosens y Dejan Ljubicic deben parar por lesión de momento.

Dzeko, en cambio, vuelve a estar en plena forma tras su lesión de hombro, que le había frenado en parte en el tramo final de la temporada y también en el Mundial, y después de la eliminación de Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final (0-2 contra Estados Unidos) está listo para volver a causar sensación en la élite del fútbol alemán 15 años después de su último partido en la Bundesliga con el VfL Wolfsburgo.

El director deportivo Frank Baumann fue a visitarlo durante sus vacaciones; el entrenador Miron Muslic, el capitán Kenan Karaman o su compañero en la selección bosnia Katic escribieron y hablaron por teléfono con Dzeko. Y el fichaje Gosens, que conoce a Dzeko de su etapa compartida en Florencia y Milán, se había deshecho en elogios públicamente: "Edin es una gran persona, un futbolista fantástico. Es mi deseo personal que salga adelante".

Jesper Lindström ya estuvo en Gelsenkirchen

Sin embargo, por ahora parece que no habrá actuación conjunta, porque Gosens se lesionó en el muslo el fin de semana en el amistoso de Kassel (5-0). El Schalke no dio detalles sobre el tiempo exacto de baja, aunque Bild habló de varias semanas. El mediapunta Dejan Ljubicic, que el sábado había abandonado el campo cojeando en la segunda parte, solo sufrió una "pequeña lesión en el gemelo" y únicamente dejará de entrenarse de forma temporal. Está previsto que Katic se reincorpore al entrenamiento del equipo el martes junto a Dzeko.

El primer revuelo ya se había extendido antes durante la noche. Bild informó primero de que el fichaje del ex del Eintracht Frankfurt Jesper Lindström, que desde el fin de semana incluso ya estaba en Gelsenkirchen, se había caído. Más tarde, también Sky informó de que las negociaciones con el SSC Nápoles habían fracasado, después de que los italianos no respetaran en repetidas ocasiones los acuerdos verbales. El punto de discordia era, entre otras cosas, si la cesión debía incluir una opción de compra o una obligación de compra.

Muslic aún dispone de tres semanas completas de entrenamiento y de dos pruebas de máxima exigencia antes de que llegue el primer partido oficial, en la DFB-Pokal ante el Hallescher FC, equipo de la Regionalliga. En el marco del "Schalke-Tach", el S04 recibirá el sábado al potente conjunto italiano Atalanta Bérgamo, y una semana después hará acto de presencia el elenco estelar del Real Madrid con motivo del 25º aniversario del Veltins-Arena.