Con un elegante traje azul y una amplia sonrisa, Edin Dzeko salió de las oficinas del Schalke bajo un sol abrasador de mediodía y 35 grados; un joven aficionado con la nueva camiseta local se llevó la primera foto tras su firma. Sin embargo, antes de que el Schalke 04 pudiera anunciar oficialmente por la tarde la renovación de la estrella bosnia del ataque hasta 2027, todavía quedaban varios compromisos internos, entre ellos la foto oficial del equipo para la nueva temporada.

Y no solo eso: el inicio de la semana también estuvo marcado por una intensa actividad en torno al Berger Feld. Se cerró una operación, otra se cayó en el último momento; además, el mundialista Nikola Katic trabajó a conciencia en el Medicos para su regreso, mientras que Robin Gosens y Dejan Ljubicic deberán parar por lesión de momento.

Dzeko, en cambio, ya está totalmente recuperado de su lesión de hombro, que lo había frenado en parte en el sprint final de la temporada y también en el Mundial; y, tras la eliminación mundialista con Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final (0-2 contra Estados Unidos), está listo para volver a dar que hablar en la élite del fútbol alemán 15 años después de su último partido en la Bundesliga con el VfL Wolfsburgo.

«El ascenso a la Bundesliga es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Fue algo excepcional», dijo Dzeko tras su renovación: «Sigo teniendo hambre. Y también quiero ayudar a nuestro equipo en la Bundesliga».

El director deportivo Frank Baumann lo visitó durante sus vacaciones; el entrenador Miron Muslic, el capitán Kenan Karaman o su compañero en la selección bosnia Katic escribieron y hablaron por teléfono con Dzeko. Y el fichaje Gosens, que conoce a Dzeko de su etapa juntos en Florencia y Milán, se había deshecho en elogios públicamente: «Edin es una gran persona, un futbolista fantástico. Es mi deseo personal que salga adelante».

Jesper Lindström ya estuvo en Gelsenkirchen

Pero, por ahora, parece que no habrá actuación conjunta, porque Gosens se lesionó en el muslo el fin de semana en el amistoso de Kassel (5-0). El Schalke no dio detalles sobre el tiempo exacto de baja, aunque Bild habló de varias semanas. El mediapunta Dejan Ljubicic, que el sábado abandonó el campo cojeando en la segunda parte, solo sufrió una «pequeña lesión en la pantorrilla» y se ausentará de los entrenamientos de forma temporal. Está previsto que Katic se incorpore este martes al entrenamiento del equipo junto a Dzeko.

La primera sacudida ya se había propagado durante la noche. Bild informó primero de que el traspaso del ex del Eintracht Jesper Lindström, que desde el fin de semana incluso ya estaba en Gelsenkirchen, se había frustrado. Más tarde, Sky también informó de que las negociaciones con el SSC Nápoles habían fracasado, después de que los italianos no respetaran repetidamente acuerdos verbales. El punto de discordia era, entre otras cosas, si la cesión debía incluir una opción de compra o una obligación de compra.

Muslic todavía dispone de tres semanas completas de entrenamiento y de dos pruebas de máxima exigencia antes de que llegue el primer partido oficial, en la Copa de Alemania, ante el Hallescher FC, de la Regionalliga. En el marco del «Schalke-Tag», el S04 recibirá el sábado al potente equipo italiano Atalanta de Bérgamo, y una semana después será el estelar conjunto del Real Madrid el que honrará con su presencia el 25º aniversario del Veltins-Arena.